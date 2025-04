Arsene Wenger Ingin Tangani Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Arsene Wenger diisukan akan hijrah ke Real Madrid jika dia meninggalkan Arsenal pada akhir musim nanti. Beberapa waktu lalu, Madrid memang pernah menginginkan Wenger sebagai pelatih.



Laman Telegraph menyebutkan Wenger kemungkinan besar akan memilih Madrid sebagai pelabuhan barunya pada musim depan. Meskipun asal informasi tersebut tak jelas, media asal Inggris itu meyakini klub asal Spanyol ini menjadi satu-satunya destinasi keinginan The Professor, julukan Wenger.



Mereka menuliskan hal itu setelah Wenger disebut menolak tawaran dari klub Cina sebesar 30 juta pound sterling atau sekitar Rp 493 miliar per musim, yang bisa membuatnya menjadi pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia.



Posisi Wenger di Arsenal memang terus digoyang sejak musim lalu. Suporter Arsenal tak puas dengan performa Wenger yang gagal mempersembahkan trofi Liga Inggris bagi The Gunners sejak terakhir mereka raih pada 2004.



Upaya menggoyang Wenger kembali menguat dua pekan lalu setelah Arsenal menelan kekalahan telak 1-5 dari Bayern Munchen dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champions di kandang lawan. Pada laga kedua, suporter Arsenal disebut akan mengadakan protes besar kepada pihak klub agar Wenger segera dipecat.



Adapun Wenger menyatakan belum akan pensiun dari kariernya sebagai pelatih. Dia juga belum dapat memastikan apakah akan menerima perpanjangan kontraknya yang habis akhir musim ini.



Meskipun demikian, pemilik Arsenal, Stan Kroenke, disebut masih menginginkan jasa pria asal Prancis itu. Arsenal siap mengajukan kontrak baru dengan nilai 10 juta pound sterling atau sekitar Rp 164 miliar per musim. Nilai itu naik dari bayaran Wenger saat ini sebesar 8 juta pound sterling atau sekitar Rp 131 miliar per musim.



