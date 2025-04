TEMPO.CO, Jakarta - Peluang Manchester City memboyong bek Benjamin Mendy menguat setelah AS Monaco tak mengikutsertakannya dalam pemusatan latihan pramusim di Swiss. Guardiola berharap transfer Mendy selesai pada akhir pekan ini.



Nama Mendy tak tercantum dalam daftar pemain AS Monaco yang berangkat ke Swiss. Meskipun Monaco tak menjelaskan alasan tak mengikutsertakan Mendy, media-media Inggris mengaitkannya dengan kabar ketertarikan City.



Guardiola memang ingin memastikan seluruh skuadnya siap sebelum mereka memulai tur pra musim ke Amerika Serikat Senin pekan depan. Di negeri Paman Sam, The Citizens akan mengikuti ajang Piala Champions Internasional.



Manchester City harus merogoh kocek 40 juta pound sterling atau sekitar Rp 692 miliar untuk memboyong Mendy. Si pemain juga dikabarkan telah menyepakati gaji sebesar 100 ribu pound sterling atau sekitar Rp 1,7 miliar per pekan.



Jika transfer ini berhasil, Mendy akan menjadi pemain kedua yang hijrah dari AS Monaco ke Manchester City. Sebelumnya, City mendapatkan pemain sayap Bernardo Silva.



Pada bursa transfer kali ini, Guardiola memang sangat serius membenahi lini belakangnya. Keinginan Guardiola itu bisa dipahami karena Manchester City melepas tiga beknya—Gael Clichy, Bacary Sagna, dan Pablo Zabaletta—dengan status bebas transfer pada akhir musim lalu.



