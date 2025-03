AS Roma dan Ajax Tersingkir di Babak 16 Besar Liga Europa

TEMPO.CO, Jakarta - AS Roma dan Ajax Amsterdam harus mengubur mimpi mereka di ajang Liga Europa musim ini. Dua klub besar itu tersingkir di babak 16 besar, Jumat dinihari, 14 Maret 2025.



AS Roma kandas setelah takluk dari Athletic Bilbao pada leg kedua yang digelar di Stadion San Mames, Bilbao. Bilbao mengalahkan AS Roma dengan skor 3-1. Hasil ini membuat mereka unggul agregat 4-3 setelah kalah 1-2 pada leg pertama di Roma.