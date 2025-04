AS Roma Mengusung Mimpi Besar, Menanti Jawaban Totti

TEMPO.CO, Jakarta - Klub sepak bola Italia, AS Roma, sedang menyusun kekuatan menjelang berlaga dalam kompetisi Serie A musim 2017/2018. Manajer baru Roma, Eusebio Di Francesco, tengah membidik nama-nama pemain baru.



Rick Karsdorp dari Feyenoord, Maxime Gonalons dari Olimpique Lyonnais, Hector Moreno dari PSV Eindhoven, dan Lorenzo Pallegrini dari Sassuolo sudah mendarat di Olimpico, Roma.



Di Francesco rupanya ingin mengembalikan semangat tahun 2001 di skuad Roma. Pada tahun itulah Roma meraih gelar juara liga atau scudetto untuk ketiga kali sekaligus terakhir kalinya. Nama Di Francesco masuk skuad pemain Roma kala itu bersama legenda klub, Francesco Totti, tentunya.



Pelatih 47 tahun tersebut terang-terangan ingin Totti ikut membantunya mewujudkan kekuatan Roma pada 2001. Di Francesco berharap Totti segera menerima tawaran klub sebagai salah satu direktur. "Yang kami butuhkan saat ini adalah membentuk tim yang kuat. Tim yang saya maksud bukan sekadar pemain di lapangan, tapi juga di dalam klub dan lingkungannya," kata Di Francesco.



Totti pensiun dari klub berjulukan i Giallorossi itu pada akhir musim 2016/2017. Totti menutup 25 tahun pengabdiannya di Roma, 28 Mei lalu, saat menjamu Genoa. Jauh-jauh hari sebelum ia pensiun, pihak klub mengajukan penawaran kepada pria 40 tahun itu untuk menjabat salah satu kursi direktur di Roma. Sayangnya, hingga kini Totti belum juga memberikan jawaban pasti atas tawaran tersebut.



Di Francesco optimistis, jika Totti mau bergabung, AS Roma akan punya semangat yang kuat di lapangan dan di balik meja direksi. Ia juga yakin kepulangan Totti akan mempengaruhi semangat pemain-pemain Roma. Sebab, bagaimanapun juga, Totti adalah legenda hidup klub berjulukan Serigala Ibu Kota itu.



"Saya percaya, jika ingin mengulang kesuksesan, kami perlu ciptakan lagi kondisi dan kekuatan hebat seperti pada masa itu," kata dia.



Direktur Olahraga AS Roma, Ramon Rodriguez Verdejo atau yang disapa Monchi, membenarkan bahwa hingga detik ini Totti belum memberikan jawaban atas tawaran klub. Meski begitu, Monchi optimistis Totti segera memberikan kabar gembira untuk Roma.



"Kami hampir pasti mendapatkan Totti lagi sebagai direktur klub. Saya telah berbicara dengan Totti belum lama ini. Saya senang Totti kembali di dekat kami," kata Monchi.



Menurut Monchi, Totti sedang mempelajari tugas dan pekerjaan seorang direktur yang akan ia isi. Monchi mengatakan klub sudah membuat kontrak berdurasi enam tahun untuk Totti.



Dia pun yakin Totti bakal memberikan dampak besar dalam perubahan Roma musim 2017/2018. "Totti adalah orang yang sangat paham dengan klub ini. Ia akan sangat membantu saya menemukan solusi dari setiap permasalahan yang akan kami hadapi," kata Monchi.



Sebenarnya bukan hanya Roma yang sedang mengincar Totti. Sejumlah klub sepak bola menyatakan minat mereka untuk merekrut Totti sebagai pemain. Dua klub liga Amerika Serikat atau Major League Soccer, New York Cosmos dan Miami FC, contohnya. Rumor kepindahan Totti ke liga Amerika Serikat pun sempat berembus kencang.



Klub Italia Serie B, Pescara, juga sempat menyatakan minat untuk memboyong Totti. Manajer Pescara, Zdenek Zeman, berada di balik rencana tersebut. Zeman adalah mantan pelatih Totti di Roma.



Sejak awal Zeman adalah orang yang tak percaya dengan keputusan pensiun Totti. Menurut dia, Totti terpaksa pensiun lantaran permintaan AS Roma yang menganggapnya sudah terlalu tua. Padahal Zeman yakin Totti masih mumpuni untuk merumput.



"Totti masih ingin bermain sepak bola. Namun semua bergantung pada kondisi fisik dan semua aspek di lapangan. Jika dia mau, saya dengan senang hati memberinya kesempatan bermain. Meski begitu, saya harap dia tetap bermain untuk tim-tim besar," kata Zeman.



ESPN FC | GREATGOAL | INDRA W