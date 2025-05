AS Roma Rekrut Pemain Muda Brasil, Emerson

TEMPO.CO, Roma - Klub raksasa Italia, AS Roma, resmi merekrut pemain muda asal Brasil, Emerson Palmieri, untuk memperkuat lini belakang mereka. AS Roma, seperti diberitakan soccernews.com, menyampaikan pengumuman itu melalui situs web resmi mereka. AS Roma meminjam Emerson dari klub Brasil, Santos.



AS Roma membuat kesepakatan itu pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas. Santos sepakat meminjamkan pemain berusia 21 tahun itu sepanjang musim kompetisi.



Keputusan itu cukup mengejutkan karena Roma sebelumnya merekrut pemain belakang Lucas Digne dari Paris Saint-Germain (PSG). AS Roma meminjam Lucas Digne dari PSG dengan nilai 2,5 juta pound sterling atau Rp 54 miliar untuk satu musim kompetisi. AS Roma bahkan mempertimbangkan merekrut Digne secara permanen.



Emerson memulai debutnya di klub raksasa Brasil, Santos. Ia bergabung dalam 30 laga bersama klub tersebut. Ketika bermain di kejuaraan Paulista dan Seri A Liga Brasil, ia mencetak tiga gol. Emerson memulai debut di Santos ketika berusia 17 tahun.



Setelah itu, Santos meminjamkan Emerson ke klub Palermo. Namun ia hanya muncul sembilan kali dalam liga Seri A.



AS Roma tampaknya merekrut Emerson karena percaya bahwa pemain muda ini berbakat menjadi bintang besar. Emerson mengaku ia merasa senang bermain utnuk membela AS Roma. “Roma merupakan klub besar. Mereka akan punya satu lagi kesatria di lapangan. Saya akan berusaha keras dalam setiap menit pertandingan yang saya mainkan,” ujarnya dalam wawancara dengan Roma TV.



