AS Roma Tahan Imbang Barca di Kandang Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - AS Roma gagal memetik kemenangan meski bertarung di kandang sendiri melawan Barcelona pada laga Liga Champions, Kams dini hari, 17 September 2015. Keduanya bertarung imbang hingga wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.



Dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, Barcelona sempat unggul meski hanya 10 menit. Tandukan kepala Suarez pada menit ke-21 menghasilkan gol ke gawang AS Roma. Suarez memanfaatkan umpan melambung dari rekannya, Ivan Rakitic.



Ketertinggalan skor malah memacu para pemain AS Roma. Seisi stadion Olimpico terkejut ketika AS Roma dengan cepat berhasil membalas kekalahan. Tendangan puluhan meter dari Allesandro Florenzo mengejutkan penjaga gawang Barcelona. Meskipun sempat berlari, Ter Stegen gagal menyelamatkan perlahanan juara bertahan Liga Champions tersebut.



Pertandingan juga diwarnai dengan insiden kartu kuning untuk Raja Nainggolan. Pemain keturunan Indonesia itu mendapatkan kartu kuning ketika mencoba merebut bola dari Rafinha.



Rafinha yang baru saja turun ke lapangan menderita cedera akibat insiden tersebut. Padahal, ia berada di atas rumput kurang dari lima menit untuk menggantikan Ivan Rakitic.



Selama pertandingan, Barcelona tampak menguasai pertandingan. Barca menguasai 75 persen bola. Ini membuat AS Roma tampak tergopoh-gopoh di hadapan para penggemarnya sendiri.



Barcelona juga berhasil menembakan bola dua kali lipat lebih banyak dari AS Roma. AS Roma hanya melakukan 8 tembakan sementara Barcelona 16 tembakan. Rasa frustasi AS Roma untuk memenangkan pertandingan juga tampak dari jumlah pelanggaran klub di ibukota Italia itu. AS Roma melakukan 11 pelanggaran selama pertandingan. Sementara, Barcelona hanya melakukan 5.

GURUH RIYANTO