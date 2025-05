AS Roma Tiba di Jakarta Besok, Ini Jadwal Kegiatannya

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Nine Sport Arif Putra Wicaksono, promotor kedatangan AS Roma, mengatakan klub asal Italia itu akan tiba di Indonesia pada Jumat, 24 Juli 2015. Klub yang merumput di Liga Itali Seri A tersebut akan tiba dengan membawa seluruh pemainnya.



"AS Roma datang dengan kekuatan full team," ujar Arif ketika dihubungi Tempo, Kamis, 23 Juli 2015.



Arif menjelaskan, setelah mendarat di bandara, anak asuhan Rudi Garcia tersebut akan langsung menginap di Hotel Shangri-La Jakarta. Pada esok paginya, Sabtu, 25 Juli 2015, kata dia, Francesco Totti dan kawan-kawan akan memberikan coaching clinic pada anak-anak.



"Untuk sesi coaching clinic kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial," tutur Arif.



Setelah memberikan coaching clinic dan beristirahat, Arif menambahkan, klub yang mendapatkan julukan Serigala Roma tersebut akan langsung bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. AS Roma, kata dia, akan menghibur seluruh pendukungnya dengan bermain bola hingga 2 x 45 menit.



Laga bertajuk AS Roma Day 2015 ini akan ditayangkan secara langsung oleh MNC TV sebagai stasiun televisi penyiar resmi pertandingan tersebut. Tak hanya itu, untuk memeriahkan AS Roma Day 2015, promotor menggandeng selebritas Julie Estelle dan Julia Perez. Julie akan menjadi ikon Red Team, sedangkan Julia Perez di White Team.



GANGSAR PARIKESIT