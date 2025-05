Aset Neymar Senilai Rp 675 Miliar Dibekukan Pengadilan Brasil

TEMPO.CO, Jakarta - Aset penyerang Barcelona, Neymar, senilai US$ 50 juta (Rp 675 miliar), termasuk kapal pesiar, jet, dan kepemilikan properti, diblokir pengadilan federal Sao Paulo, Brasil. Langkah itu dilakukan pengadilan menyusul tuduhan penggelapan pajak antara 2011 dan 2013, yang diduga dilakukan penyerang 24 tahun itu.



Sebelumnya, pengadilan telah membekukan aset Neymar sebesar US$ 46,7 juta pada September tahun lalu, kendati Neymar bebas menggunakan asetnya hingga sekarang. Para pejabat itu pun mengoreksi jumlah aset yang semestinya diblokir sebesar US$ 47,5 juta.



"Dokumen resmi telah dikirim ke beberapa badan, seperti otoritas pelabuhan, kantor properti, dan otoritas penerbangan sipil (sehingga Neymar tidak lagi menggunakan aset ini)," kata hakim kepada Reuters, Selasa.



Banding atas blokir pendapatan masa depan pesepak bola itu juga telah ditolak, kata seorang pejabat.



Di antara aset yang dibekukan, terdapat tiga perusahaan atas nama Neymar dan ayahnya sebagai pemilik utama.



Jaksa menuduh Neymar mendirikan perusahaan tersebut sebagai kedok agar bisa membayar tarif pajak lebih murah.



Neymar dituduh mangkir bayar pajak sebesar US$ 15,7 juta antara tahun 2011 dan 2013. Hakim pun membekukan aset Neymar sebesar tiga kali dari jumlah pajak dengan alasan keamanan dan untuk menutupi potensi bunga dan denda.



Neymar membantah telah melakukan kesalahan tersebut.





ANTARA