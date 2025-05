TEMPO.CO, Jakarta - Asisten pelatih Southampton, Eric Black, dituduh terlibat skandal suap yang sedang diungkap media Daily Telegraph. Sebelumnya, laporan media itu juga menyebutkan keterlibatan Sam Allardyce sehingga akhirnya dia mundur dari posisi pelatih timnas Inggris.



Southampton mengungkapkan pada Kamis malam, 29 September 2016, bahwa Eric Black akan muncul dalam sebuah artikel yang terbit pada Jumat ini terkait dengan skandal yang mengguncang sepak bola Inggris. "Southampton Football Club hari ini disadarkan oleh The Daily Telegraph bahwa bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, asisten tim utama Eric Black akan tampil pada sebuah artikel di koran besok (Jumat hari ini)," demikian pernyataan Southampton dilansir dari situs resminya, Kamis malam.



Dalam video, Black terlihat berbicara dengan wartawan yang menyamar sebagai perwakilan sebuah perusahaan firma Far East. Kepada Telegraph, Black menyarankan agar "pengusaha" menyuap staf liga lebih rendah untuk mencari pemain dengan agen fiktif.



Black pun menghadiri pertemuan di Lime Wood Hotel, Hampshire, pada 2 September bersama agen sepak bola Scott McGarvey, yang dikira akan bekerja sama mencari pemain muda potensial agar bisa direkrut Far East.



Awal pekan ini, Sam Allardyce kehilangan pekerjaannya sebagai manajer utama timnas Inggris setelah membocorkan kepada wartawan Telegraph cara mengakali aturan FA terkait dengan kepemilikan kontrak pemain dari pihak ketiga.



Klub berjulukan The Saint itu menyatakan sudah menghubungi FA dan pengurus liga untuk "bekerja sama dengan kedua badan agar fakta-fakta menjadi jelas".



“Klub meminta agar Daily Telegraph mengirimkan rincian artikel, tapi surat kabar itu menolak berbagi informasi. Hari ini kami menghubungi FA dan Liga Premier, dan berniat bekerja sama dengan kedua badan mengenai hal ini ketika fakta-fakta menjadi jelas,” demikian pernyataan Southampton. "Southampton Football Club berkomitmen penuh untuk menyelidiki situasi yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan klub, karyawan, atau masyarakat luas."



