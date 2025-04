Atletico Bungkam Leverkusen 4-2, Ada 5 Fakta Menarik

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid berhasil meraih kemenangan 4-2 di kandang Bayer Leverkusen dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champons, Rabu dinihari, 22 Februari 2017. Hasil ini membuat pasukan Diego Simeone itu sangat diunggulkan untuk lolos karena hanya butuh hasil seri saat menjamu lawan pada 16 Maret mendatang.

Atletico tampil dominan dan langsung unggul dua gol lewat gol Saul Niguez pada menit ke-17 dan Antoine Griezmann (25). Leverkusen mengecilkan kedudukan lewat Karim Ballarabi (48), tapi kembali kebobolan oleh gol penalti Kevin Gamerio. Sempat diuntungkan oleh gol bunuh diri Stefan Savic (68), gawang klub Jerman itu kembali jebol oleh aksi Fernando Torres (86).

Berikut ini sejumlah fakta terkait laga ini:



- Fernando Torres scored mencetak gol pertamanya di Liga Champions sejak April 2016. Itu jadi gol ketiganya di Liga Champions dan menempatkan dia sebagai pemain Spanyol ketiga yang mampu mencetak lebih dari 20 gol di Liga ChampionsRaul (71) dan Fernando Morientes (33).



- Dengan golnya, Antoine Griezmann memastikan diri jadi top scorer sepanjang masa bagi Atletico di kompetisi Eropa. Ia sudah mencetak 13 gol, melewati torehan Luis Aragones (12).

- Selain menyumbang gol, Kevin Gameiro juga memberi assist buat Antoine Griezmann. Keduanya menjadi duet serasi, karena dua gol terakhir Griezmann tercipta dari umpan pemain ini.

- Saul Niguez mencetak 5 gol dalam semua kompetisi musim ini. Golnya di laga ini menjadi gol Eropa ke-100 bagi pelatih Diego Simeone, yang sudah memimpin timnya dalam 61 laga.



- Kai Havertz, 17 tahun, tampil 56 menit di laga ini. Ia menorehkan sejarah karena menjadi pemain termuda yang menjadi starter di Liga Champions.

Leverkusen have unearthed a true gem in Kai Havertz. Only 17, but three assists in his last two league games. Uprising. pic.twitter.com/mlhXiMrabO