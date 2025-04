TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia U-22 akan melawan Malaysia dalam laga semifinal SEA Games 2017 di Stadion Shah Alam, Selangor, Malaysia, Sabtu, 26 Agustus 2017. Inilah laga panas yang dikhawatirkan akan diwarnai bentrokan antar-suporter.



Kekhawatiran itu sudah muncul di kalangan pengurus organisasi massa (ormas) Indonesia yang ada di Malaysia. Mereka mencatat pada 2012, pada ajang Piala AFF di negara itu, bentrokan suporter kedua negara beberapa kali terjadi. Keadaan lebih sensitif karenahubungan kedua negara sedang tegang menyusul insiden pemasangan bendera Indonesia terbalik di buku panduan SEA Games 2017.



Kekhawatiran juga muncul karena suporter garis keras Malaysia, Ultras, sudah mulai berulah di SEA Games ini. Mereka antara lain sempat menghajar penonton Myanmar.



Karena itulah sejumlah ormas Indonesia di Malaysia bersama-sama menyeru agar suporter kedua negara bisa saling menahan diri. Seruan itu antara lain dikeluarkan Sekretaris Badan Perwakilan KNPI Malaysia, Tengku Adnan, di Kuala Lumpur, Jumat.



"Kami juga meminta kepada masyarakat, baik yang ada di Indonesia atau di Malaysia, mendoakan agar Timnas kita menjadi tim yang lebih bersemangat dan mampu melewati perang mental yang dilakukan suporter Malaysia terhadap kita karena jumlah kita lebih kecil," kata Tengku Adnan.



Baca: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 Vs Malaysia



Ia mengajak semua pihak menahan diri. "Mari saling menahan. Kita nikmati permainan. Semoga permainan berlaku adil dan suporter kedua negara berlaku sportif tidak saling mengejek dan menghantam tetapi saling menjaga, karena kita tidak mau akibat keributan hubungan kedua negara menjadi tidak solid," kata Tengku Adnan.



Ketua I Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, Rizky Amrillah, juga berharap teman-teman perwakilan tetap mendukung dan memberikan semangat kepada Timnas. "Di satu sisi kita harus tetap menjaga sportivitas dan kesopanan. Kita boleh bersemangat tetapi tetap harus menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan ini. Kita jadikan pertandingan ini sebagai ajang merekatkan silaturahmi kedua bangsa," katanya.



Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Indonesia (Forkommi) Kuala Lumpur, Arip Darmawan, mengharapkan agar suporter Indonesia berhati-hati saat pertandingan nanti. "Perlu hati-hati dalam laga Indonesia vs Malaysia. Di mana-mana, suporter bola ada ultrasnya atau suporter garis keras, termasuk timnas kita. Jauhi tempat, kondisi, atau titik-titik yang berpotensi mudah rusuh," katanya.



Laga semifinal antara Timnas Indonesia U-22 dan Malaysia akan digelar Sabtu malam, pada pukul 19.45 WIB. Sedangkan laga semifinal lainnya, Thailand vs Myanmar, akan digelar di hari yang sama mulai pukul 15.00 WIB.



ANTARA