Babak 1 Liga Inggris: Chelsea Tertahan, Man City Tertinggal

Babak pertama pertandingan Liga Inggris menyajikan hasil bebeda untuk dua tim besar, Chelsea dan Manchester City. Chelsea masih seri, sedangkan City justru tertinggal.



Chelsea yang berlaga di kandang Everton untuk sementara masih bermain imbang 0-0. The Blues kalah dominan di laga ini dan hanya melakukan penguasaan bola 46 persen saja.



Tapi, Diego Costa dan kawan-kawan lebih agresif dalam menyerang. Mereka melakukan 5 tembakan, yang 2 di antaranya terarah ke gawang lawan. Sayang tak ada satupun yang berbuah gol. Everton melakukan 6 tembakan tapi tak satupun yang terarah.



Sementara itu, Manchester City yang bermain di kandang Middlesbrough justru tertinggal 1-0 pada babak pertama ini. Gol tunggal itu dicetak Alvaro Negredo pada menit ke-38, memanfaatkan umpan George Friend.



City sebenarnya lebih dominan dalam penguasaan bola (66 persen), tapi dari usaha tembakan mereka tak satupun yang terarah ke gawang lawan. Sedangkan pihak tuan rumah mampu membuahkan satu gol dari 5 usahanya.



Berikut susunan pemain kedua laga itu:



Everton vs Chelsea



Everton: Stekelenburg, Holgate, Jagielka, Ashley Williams, Baines, Gana, Davies, Valencia, Barkley, Calvert-Lewin, Lukaku.



Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Kante, Matic, Alonso, Pedro, Hazard, Costa.



Middlesbrough vs Manchester City



Middlesbrough: Guzan; Fabio, Chambers, Gibson, Friend; Clayton, Forshaw, De Roon; Stuani, Downing, Negredo.



Manchester City: Caballero; Otamendi, Kompany, Kolarov; Navas, Fernandinho, Garcia, Clichy; De Bruyne; Aguero, Jesus.



