Babak Baru Perseteruan Jose Mourinho vs Suporter Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester United, Jose Mourinho, tampaknya masih sakit hati karena didepak dari kursi Manajer Chelsea. Pada laga antara kedua tim Ahad malam kemarin, Mourinho berulah dengan mencoba memancing emosi suporter Chelsea.



Kejadian itu terjadi usai wasit meniupkan tanda berakhirnya pertandingan. Mourinho merayakan kemenangan skuadnya dengan berjalan di depan tribun suporter Chelsea. Sambil memandang ke arah suporter dia menunjuk logo Manchester United yang terdapat di dada kiri jaketnya.



Ulah Mourinho itu tampaknya tak lepas dari rasa penasaran dia karena dalam laga sebelumnya ia sempat disebut judas oleh para suporter The Blues.



Kini, aksinya di Old Trafford itu mengundang reaksi di media sosial. Sejumlah suporter Chelsea mengecam tingkah Mourinho itu bahkan diantaranya ada yang memprediksi dia akan segera didepak dari Manchester United.



"Tolong jangan bicara soal rasa hormat lain kali setelah Mourinho dengan jelas menunjuk-nunjuk logo Manchester United di hadapan suporter Chelsea," cuit akun @ambali_musa.



"Mourinho menepuk logo United seakan dia akan berada di sana selamanya, bahkan faktanya dia akan dipecat 2 tahun lagi," cuit akun @Ben_TIlley97.



"Mourinho baru berada di United selama beberapa bulan dan dia sudah menunjuk-nunjuk logo. Dia sangat terluka karena kami lebih baik tanpa dia," tulis akun @williamgagey.



Mourinho mengakhiri masa tugasnya di United dengan kenangan buruk karena terdepak untuk kedua kalinya pada musim lalu. Sebelumnya, dia juga dipecat dari kursi manajer Chelsea pada musim 2007-2008 setelah mengalami musim yang buruk.



