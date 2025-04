Babak I Liga Inggris: Rooney Bawa Manchester United Unggul 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United hingga akhir babak pertama unggul 2-0 atas Burnley dalam lanjutan Liga Inggris di Turf More, Ahad malam. Berikut sejumlah fakta dari laga itu:



Pencetak gol:

Gol pertama: Anthony Martial (menit ke-21, umpan Ander Herrera).

Gol kedua: Wayne Rooney (39, umpan Martial).



Statistik Burnley vs MU di babak pertama:

Tembakan: 4 vs 8

Peluang: 3 vs 8

Akurasi umpan: 71% vs 79%

Penguasaan bola: 47% vs 53%

Pelanggaran: 9 vs 13.



Susunan Pemain:



Manchester United (4-3-3): De Gea; Darmian, Bailly, Blind, Young; Herrera, Fellaini, Pogba; Lingard, Rooney (C), Martial.



Burnley (4-4-2): Heaton (C); Lowton, Keane, Mee, Ward; Boyd, Barton, Hendrick, Brady; Barnes, Gray.



GUARDIAN | NS