TEMPO.CO, Jakarta - Bayern Muenchen hingga akhir babak pertama unggul 1-0 atas Juventus dalam pertandingan pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Juventus, Rabu dinihari WIB, 24 Februari 2016. Pada laga lain, di babak sama, Barcelona masih ditahan Arsenal tanpa gol.



Sebagaimana ditayangkan langsung oleh Bein Sports 2, Bayern unggul melalui gol Thomas Mueler di menit ke-43. Gol ini berawal dari umpan Douglas Costa dari sudut kiri gawang Juventus yang gagal dihalau oleh perthanan Jeventus, Mueler yang berdiri leluasa menyambutnya. Tendangan Mueler yang kencang gagal diantisipasi oleh kiper Juventus Gian Luigi Buffon. Skor 1-0 untuk Bayern Muenchen.



Hingga babak pertama usai Juventus gagal membalas gol dari Bayern Muenchen. Meski wasit memberi tambahan waktu dua menit, tuan rumah belum juga bisa menyamakan kedudukan. Kedudukan 1-0 bertahan hingga turun minum.



Pada laga lainnya, hingga akhir babak pertama Arsenal dan Barcelona masih bermain imbang dengan skor 0-0 di Emirates Stadium, London. Barcelona lebih banyak menguasi permainan, namun trio MSN atau Messi, Suarez, dan Neymar masih sulit untuk menembus rapatnya pertahanan tuan rumah.



Kendati terus mendapat tekanan, Arsenal tetap tampil hati-hati sambil sesekali mencari celah untuk menembus pertahanan Barcelona.



Meski ke dua tim sesekali menampilkan jual beli serangan, namun hingga babak pertama usai ke duanya masih bertahan dengan skor kacamata.



Susunan Pemain Juventus Vs Bayern Muenchen:



Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Evra; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Pogba; Mandzukic, Dybala.



Bayern Muenchen: Neuer, Thiago, Lewandowski, Robben, Costa, Bernat, Lahm (C), Vidal, Müller, Alaba, Kimmich.



Susunan Pemain Arsenal Vs Barcelona:



Arsenal (4-2-3-1) : Petr Cech, Per Mertesacker, Laurent Koscielny, Nacho Monreal, Hector Bellerin, Mesut Oezil, Theo Walcott, Aaron Ramsey, Alexis Sanchez, Francis Coquelin, Olivier Giroud.



Barcelona (4-3-3) : Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique, Daniel Alves, Javier Mascherano, Jordi Alba, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Luis Suarez, Lionel Messi, Neymar.



ABDUL AZIS