Babak I Piala FA: Arsenal vs Manchester City Masih 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga akhir babak pertama, Arsenal dan Manchester City masih bermain imbang 0-0 di semifinal Piala FA di Wembley, Ahad malam. Berikut sejumlah fakta terkait babak ini:



• Cedera

City kehilangan David Silva karena cedera di babak ini. Ia ditarik keluar dan digantikan Raheem Sterling pada menit ke-22.



• Statistik

City tampil dominan di babak ini, seperti terlihat dari statistik berikut ini (Arsenal vs City):

Penguasaan bola: 30 % vs 70%

Tembakan: 1 vs 7

Tembakan terarah: 1 vs 1

Tendangan sudut: 0 vs 3

Offside: 2 vs 2

Pelanggaran: 12 vs 10

Kartu kuning: 1 vs 0



• Susunan Pemain

Arsenal (3-4-2-1): Cech; Paulista, Koscielny, Holding; Chamberlain, Ramsey, Xhaka, Monreal; Ozil, Sanchez; Giroud.

Manchester City (4-2-3-1): Bravo; Navas, Kompany, Otamendi, Clichy; Fernandinho, Toure; De Bruyne, Silva (Sterling 22), Sane; Aguero.



GUARDIAN | NS