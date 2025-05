TEMPO.CO, Jakarta - Tottenham Hotspur berjuang keras untuk menyusul poin Leicester City saat menjamu West Bromwich Albion FC di kandangnya, Stadion White Hart Lane, Selasa dinihari, 26 April 2016. Hingga turun minum, Tottenham unggul 1-0 atas tamunya karena gol bunuh diri.



Di menit-menit awal, punggawa Tottenham gencar menyerang dari segala lini. Pemain Tottenham, Walker, bahkan sempat membuat pertahanan West Brom hampir kebobolan di menit ketiga. Beruntung, kiper West Brom buru-buru menepis dan membuang bola ke luar lapangan.



Tak hanya itu, pemain Tottenham sempat hampir mengguncang jala yang dijaga Foster. Beruntung, Dewi Fortuna masih berpihak. Tendangan keras penyerang Tottenham ditepis oleh Foster, kemudian membentur mistar gawang, nyaris saja masuk.



Menit kesebelas,Tottenham kembali mendapat peluang melalui tendangan bebas yang disepak Eriksen, tepat di garis kotak penalti. Hugo Lloris menendang bola tepat menuju sudut kanan gawang West Brom. Sayangnya, bola melenceng ke luar, tepat tipis berada di atas mistar gawang.



Keberuntungan anak asuh Pochettino ini baru tiba saat pemain West Brom, Dawson, bunuh diri setelah gagal membuang bola liar. Skor 1-0 membuat Tottenham makin percaya diri untuk membuka peluang gol lagi. Namun, hingga turun minum, skor tak berubah.



Tottenham saat ini tengah berjuang mendekati dan mengurangi selisih poin dengan Leicester City yang berada di puncak klasemen. Tottenham terpaut delapam poin dengan mengoleksi 68 poin. Sedangkan Leicester mengoleksi 76 poin dengan 22 kali kemenangan.



Susunan pemain:



Pelatih Tottenham Hotspur FC: M. Pochettino



Tottenham Hotspur FC : H. Lloris, K. Wimmer, E. Dier, D. Rose, T. Alderweireld, D. Alli, K. Walker, M. Dembélé, C. Eriksen, Lamella, H. Kane



Pelatih West Bromwich Albion FC: T. Pulis



West Bromwich Albion FC : Foster, G. McAuley, J. Evans, C. Dawson, Chester, C. Yacob, J. McClean, C. Gardner, D. Fletcher, S. Berahino, S. Rondón



AVIT HIDAYAT