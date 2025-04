TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan babak utama atau babak grup Liga Champions 2017/2018 akan mulai bergulir pekan ini.



Pada pekan pertama, akan berlangsung pertandingan partai besar di Grup D, yakni Barcelona versus Juventus, pada Rabu dinihari.



Partai lain yang diperkirakan berjalan ketat juga melibatkan dua tim dari Inggris, yakni Liverpool versus Sevilla serta Tottenham Hotspur versus Dortmund.



Berikut ini jadwal Liga Champions selengkapnya.



Rabu, 13 September 2018



Grup A

01.45 Benfica Vs CSKA Moscow

01.45 Manchester United Vs Basel (beIN Sports 1)



Grup B

01.45 Bayern Munich Vs Anderlecht

01.45 Celtic Vs Paris Saint Germain



Grup C

01.45 Chelsea Vs Qarabag FK

01.45 Roma Vs Atletico Madrid



Grup D

01.45 Barcelona Vs Juventus (beIN Sports 2, SCTV)

01.45 Olympiacos Vs Sporting CP



Kamis, 14 September 2017



Grup E

01.45 Liverpool Vs Sevilla (beIN Sports 1)

01.45 Maribor Vs Spartak Moscow



Grup F

01.45 Feyenoord Vs Manchester City

01.45 Shakhtar Donetsk Vs SSC Napoli



Grup G

01.45 FC Porto Vs Besiktas

01.45 Leipzig Vs Monaco



Group H

01.45 Real Madrid Vs APOEL Nicosia (beIN Sports 3, SCTV)

01.45 Tottenham Hotspur Vs Borussia Dortmund (beIN Sports 2)



