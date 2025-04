Bakayoko Beri Sinyal Segera Hengkang ke Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Kepindahan gelandang AS Monaco, Tiemoue Bakayoko, ke Chelsea dikabarkan tinggal menghitung hari. Bakayoko memberikan sinyal kuat kepergiannya melalui akun media sosial.



Dalam akun media sosial Instagram miliknya, Bakayoko mengunggah gambar dia dia sedang berpamitan dengan sejumlah punggawa AS Monaco. Dalam instagram story itu, Bakayoko terlihat berada di komplek latihan AS Monaco bersama rekan-rekannya.



Dia juga mengunggah foto Pelatih AS Monaco, Leonardo Jardim, sebagai sosok yang membuat namanya mentereng seperti saat ini.



Baca: 5 Kelebihan Antonio Rudiger, Pemain Incaran Chelsea dan Man City



Bakayoko memang terus dikabarkan akan merapat ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea disebut rela merogoh kocek hingga 35 juta pound sterling atau sekitar Rp 603,2 miliar untuk gelandang berusia 22 tahun itu.



Tak hanya itu, Bakayoko juga mengunggah foto-foto dirinya sedang berbelanja di sejumlah toko produk yang menjadi sponsor Chelsea seperti Nike dan Dior.



Baca juga: Chelsea Ramaikan Perburuan Robert Lewandowski



Terakhir, pemain yang sukses membawa AS Monaco ke babak semi final Liga Champions musim lalu itu memberi sinyal dengan memberi tanda jempol kepada cuitan sejumlah suporter AS Monaco soal kepindahannya ke Chelsea.



Salah satunya adalah cuitan dari akun @FalcaoJr98 yang menyamakan transfer Bakayoko itu sama seperti transfer gelandang Geoffrey Kondogbia ke Inter Milan pada 2015 lalu.



Media Inggris, The Sun, bahkan mengabarkan bahwa Bakayoko telah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan medis dengan Chelsea dalam waktu dekat ini.



MIRROR|THE SUN|FEBRIYAN