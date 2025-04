Bakayoko Dapat Sambutan Hangat dari Punggawa Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah punggawa Chelsea, menyambut baik kehadiran gelandang Tiemoue Bakayoko yang baru saja didatangkan dari AS Monaco. Dua pemain Chelsea, David Luiz dan Willian, langsung mengajaknya makan malam bersama.



Meskipun baru saja tiba di London, Bakayoko tampak sudah sangat akrab dengan Luiz dan Willian. Kedua pemain itu membawa Bakayoko makan malam dan berkeliling London pada Kamis malam waktu setempat. Laman Daily Mail pun mengunggah foto ketiganya sedang menikmati malam.



Bakayoko dijadwalkan menjalankan tes medis pada Jumat waktu setempat. Jika lolos, Bakayoko akan segera menandatangani kontrak dengan Chelsea.



Chelsea harus membayar senilai 40 juta pound sterling atau sekitar Rp 692 miliar kepada AS Monaco untuk gelandang enerjik berusia 22 tahun itu. Belum jelas berapa bayaran yang akan diterima Bakayoko dari The Blues.



Perekrutan Bakayoko itu menjadi oase bagi Manajer Chelsea, Antonio Conte. Pasalnya, juara bertahan Liga Inggris itu tampak kesulitan mendatangkan pemain baru pada bursa musim panas ini. Mereka baru mendapatkan 2 pemain - Willy Caballero dan Antonio Rudiger - pada bursa musim ini.



Conte membutuhkan tambahan tenaga untuk musim depan karena Chelsea akan menjalani musim yang padat. Selain berkompetisi di sejumlah ajang domestik Inggris, Chelsea juga akan kembali bermain di Liga Champions musim depan.



Aktivitas Chelsea di bursa transfer sendiri dipastikan belum akan usai dengan pembelian Bakayoko itu. Mereka masih memburu penyerang untuk menggantikan Diego Costa yang akan didepak Conte.



DAILY MAIL|FEBRIYAN