Bali United Menjamu Arema Cronus di Bali Island Cup 2016

TEMPO.CO, Denpasar - Tim tuan rumah Bali United akan menjamu Arema Cronus dalam laga pembuka turnamen sepak bola bertajuk Bali Island Cup (BIC) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis, 18 Februari 2016. Kick off akan dimulai pukul 15.00 Wita. Pada hari yang sama, Persib Bandung akan menghadapi PSS Sleman pada pukul 18.00 Wita.



Dalam turnamen yang digelar untuk memperingati ulang tahun Bali United ke-2 itu, tim tuan rumah akan bersaing dengan Persib, Arema, dan PSS. Pertandingan yang memberikan hadiah total Rp 500 juta tersebut akan berlangsung 18-23 Februari 2016.



Yabes Tanuri, selaku CEO Bali United, mengatakan turnamen BIC sengaja digelar untuk memberi pengalaman bertanding bagi pemainnya. Selain itu, turnamen digelar untuk mengangkat nama Bali menjadi salah satu lokasi turnamen sepak bola selain tempat pariwisata.



"Saat ini, kami masih mempererat kinerja tim dan pemain agar mampu menghadapi tantangan-tantangan yang nantinya akan kami lalui. Untuk ke depannya, semoga tim Bali United bisa maju ke tingkat internasional," ujar CEO Bali United, Yabes Tanuri, dalam keterangan media yang diterima Tempo, beberapa waktu lalu.



Pelatih Bali United, Indra Sjafri, menambahkan turnamen itu merupakan bagian dari program jangka panjang timnya. "Tahun pertama sudah dilewati dengan membangun rangka tim dengan mengontrak 12 pemain dengan durasi 4 tahun," katanya.



"Dengan itu, kami bisa mempunyai pemain yang sama dalam beberapa tahun ke depan sehingga tidak berganti pemain. Pemain tersebut akan dimatangkan di tahun kedua ini dengan mengikuti berbagai kompetisi dan turnamen," ujarnya.



Semua pertandingan turnamen BIC akan disiarkan langsung di stasiun televisi NET. Pertandingan pertama dimulai pukul 13.30 WIB dan berikutnya pukul 16.30 WIB.



BRAM SETIAWAN



Jadwal pertandingan:



18 Februari 2016



Bali United vs Arema 13.30 WIB

Persib vs PSS Sleman 16.30 WIB



21 Februari 2016



Arema vs PSS Sleman 13.30 WIB

Bali United vs Persib 16.30 WIB



23 Februari 2016



Bali United vs PSS Sleman 13.30 WIB

Persib vs Arema 16.30 WIB