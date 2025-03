Banjir Bekasi, Pertandingan Persija Jakarta vs PSIS Semarang Pekan Ke-25 Liga 1 Ditunda

TEMPO.CO , Jakarta - Pertandingan Persija Jakarta vs PSIS Semarang pada pekan ke-25 Liga 1 2024-2025 ditunda akibat banjir yang melanda Bekasi. Laga ini semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Selasa, 4 Maret 2025, pukul 21.30 WIB.

"Terkait lokasi dan jadwal baru pertandingan antara Persija vs PSIS akan menunggu keputusan dari PT Liga Indonesia Baru (LIB)," keterangan tambahan yang disampaikan pihak Persija yang berstatus sebagai tuan rumah di laga ini.

Pada Selasa ini ada dua pertandingan Liga 1 pekan ke-25 yang akan dimainkan. Selain Persija Jakarta vs PSIS Semarang, ada laga Malut United vs Arema FC yang akan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, dengan jadwal kick-off 19.30 WIB.

Jadwal Persib Bandung di Pekan Kedelapan Liga 1: Bojan Hodak Berharap Bisa Tampilkan Kekuatan Penuh vs Persebaya

Sabtu, 1 Maret 2025

Persik Kediri vs Dewa United (1-2)

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (4-1)

Semen Padang FC vs PSBS Biak (1-1)