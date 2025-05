TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun berkantong tebal, sejumlah pesepak bola yang merumput di Liga Inggris ternyata tetap saja tak membayar pajak mobil mewah mereka. Raheem Sterling, Francis Coquelin, dan Aleksandar Kolarov merupakan tiga pemain yang ketahuan tak membayar pajak.



Laman The Sun mengabarkan gelandang Manchester City Raheem Sterling tak membayar pajak untuk Audi S2 Sportback miliknya. Sedan yang sebelumnya berkelir putih itu kini terlihat berwarna hitam dan masih sering digunakannya sehari-hari.



Sterling tak membayar pajak mobilnya sejak Oktober tahun lalu. Otoritas pajak Inggris mewajibkan pemilik mobil membayar pajak setiap bulan. Untuk mobil seharga 85 ribu pound sterling itu, Sterling seharusnya membayar 500 pound sterling per bulan. Padahal di City Sterling mendapat bayaran 180 ribu pound sterling per pekan.



Rekan satu klub Sterling, Aleksandar Kolarov, juga tak membayar pajak kendaraan mewahnya. Pemain asal Serbia itu tak membayar pajak sedan Mercedes-Benz AMG S63 dua pintu seharga 125 ribu pound sterling. Padahal dia cukup menyisihkan 500 pound sterling per pekan dari gajinya yang mencapai 85 ribu pound sterling.



Gelandang Arsenal Francis Coquelin juga termasuk pemain yang tak taat membayar pajak. Parahnya, dia tak membayar pajak Range Rover Special Edition yang kerap dikendarainya itu sejak dibeli dari diler pada April tahun lalu. Coquelin seharusnya membayar pajak senilai 270 pound sterling per bulan.



Tak hanya itu, sejumlah pemain bintang lain juga diketahui mengendarai mobil mewah dengan pelat luar Inggris. Negara Ratu Elizabeth itu memang mengizinkan pendatang mengendarai mobil dengan pelat negara asing selama enam bulan dan tak membayar pajak. Namun para pemain asing tersebut tak masuk kategori wisatawan ataupun pendatang sementara karena mereka biasanya menetap lebih dari satu tahun di Inggris.



Jika seperti itu, mereka seharusnya melaporkan kendaraan mereka untuk mendapatkan pelat nomor Inggris dan membayar biaya impor kendaraan.



Sejumlah pemain yang mengendarai kendaraan mewah berpelat luar Inggris adalah Mesut Ozil dan Nacho Monreal. Ozil disebut mengendarai Mercedes-Benz berpelat Jerman, sedangkan Monreal memiliki sebuah sedan Audi dengan nomor kendaraan Spanyol.



THE SUN|FEBRIYAN