Barca Siap Manfaatkan Setiap Celah Kesalahan Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Barcelona Luis Enrique memperingatkan Manchester City bahwa timnya akan memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan "The Citizens", jelang pertandingan kedua tim di Liga Champions pada Rabu dini hari WIB di Stadion Etihad.



Pada laga Barcelona melawan Manchester City sebelumnya, Rabu (19/10) lalu di Camp Nou yang dimenangkan Barca 4-0, pemain City melakukan beberapa kesalahan yang berujung terjadinya gol.



Pertama, gelandang Fernandinho terpeleset dan membuka jalan Lionel Messi menggetarkan gawang yang dikawal Claudio Bravo. Kedua, Bravo sendiri yang melakukan kesalahan dengan menyentuh bola di luar kotak penalti, yang membuat dia harus diusir keluar oleh wasit.



"Saya berharap tim dapat menampilkan permainan yang sama seperti pertemuan lalu. Kalau lawan membuat kesalahan, mereka harus membayarnya dengan mahal," ujar Enrique kepada pewarta, Selasa.



"Kami hanya tahu satu cara bermain yaitu untuk menang. Kalau mereka meninggalkan ruang di belakang, maka itu keuntungan bagi kami. Barcelona punya pemain yang hebat dan saya percaya pada mereka," kata dia menambahkan.



Adapun Sergio Aguero menjadi salah satu nama yang diwaspadai pelatih yang pernah menukangi AS Roma itu. Penyerang Argentina tersebut tidak bermain pada laga Barcelona vs Manchester City sebelumnya.



Namun, Enrique menegaskan Barcelona tidak akan mengubah cara bermain demi meredam Aguero.



"Kami tahu betapa berkualitasnya Aguero dan mudah bagi dia mencetak gol. Akan tetapi pendekatan kami di laga tidak akan berubah," tutur dia.



Barcelona sendiri sudah mencatatkan tiga kemenangan di Grup C Liga Champions dan kemenangan di Stadion Etihad, Manchester, akan mempermudah jalan mereka lolos dari fase "knock out".



City, yang saat ini berada di posisi kedua, bisa saja terlempar dari tempatnya jika kalah dari Barcelona, sementara peringkat ketiga Borussia Moenchengladbach berhasil menaklukkan Celtic, demikian Reuters melaporkan.



ANTARA