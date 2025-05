TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Champions, Rabu dinihari WIB, telah meloloskan dua tim ke babak 16 besar, yakni Bayern Muenchen dan Barcelona. Dengan demikian, saat ini sudah ada lima tim yang lolos.



Bayern Muenchen memastikan diri lolos dari Grup F setelah mengalahkan Olympiakos 4-0. Bayern menang berkat gol Douglas Costa (menit ke-8), Robert Lewandowski (menit ke-16), Thomas Mueller (menit ke-20), dan Kingsley Coman (menit ke-69). Mereka lolos karena dengan satu laga tersisa sudah unggul enam poin dari Arsenal di urutan ketiga.



Sedangkan Barcelona melaju dari Grup E setelah menang telak 6-1 atas AS Roma. Gol Barca disumbangkan oleh Lionel Messi (dua gol), Luis Suarez (dua gol), Gerard Pique, dan Adriano. Barca kini unggul delapan angka dari Bayer Lverkusen dan Roma yang ada di bawahnya.



Sebelumnya, sudah ada tiga tim lain yang memastikan diri lolos. Real Madrid sudah melaju dari Grup A. Manchester City juga sudah lolos dari Grup D. Sedangkan Zenit Saint Petersburg melaju setelah tampil sempurna di grup H.

Pada Kamis dinihari, sejumlah tim lain juga masih berpeluang untuk lolos. Ini jadwal untuk dinihari nanti:



Malmo FF vs Paris Saint-Germain

Shakhtar Donetsk vs Real Madrid

CSKA Moskow vs Wolfsburg

Manchester United vs PSV Eindhoven

Atletico Madrid vs Galatasaray

Borussia Moenchengladbach vs Sevilla

Juventus vs Manchester City



UEFA | NS