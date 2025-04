TEMPO.CO, Jakarta - Kegemparan terjadi di Twitter. Spekulasi liar muncul tentang isu kepindahan Neymar, 25 tahun, menyusul kabar yang menyebutkan PSG dan Barcelona akan menggelar konferensi pers di waktu yang hampir bersamaan. PSG akan menggelar media briefing Rabu pukul 23.00 waktu Prancis, sedangkan Barcelona akan mengadakan hal yang sama 30 menit berselang.



Dalam konferensi pers di Miami, AS, PSG akan diwakili oleh pelatih Unay Emery dan penyerang Edinson Evani menjelang laga persahabatan melawan Juventus, Kamis besok. Kabar lain menyebutkan PSG tidak akan mengumumkan pembelian Neymar, melainkan perekrutan bek muda asal Argentina Juan Foyt atau bek kiri atau bek kiri Yuri Berchiche dari Real Sociedad.



Sejumlah fans berspekulasi Barcelona akan mengumumkan telah mendapatkan tanda tangan gelandang serang Marco Verratti bersamaan dengan kesepakatan menjual Neymar ke PSG. Tapi bisa jadi tidak ada pengumuman besar karena PSG dan Barcelona sedang berkompetsi di International Champions Cup di AS.



Para penggemar sepakbola menanti-nanti akankah Barcelona dan PSG mengumumkan kesepakatan tentang Neymar. Kepindahan Neymar dari Barcelona ke PSG dengan nilai transfer 196 juta pound sterling (Rp 3,3 Triliun) akan menjadi transfer terbesar dan termahal sepanjang sejarah.



PSG bertekad mencetak rekor dunia pembelian pemain untuk Neymar karena superstar Brasil itu dikabarkan tidak bahagia di Barcelona. PSG bersedia mengaktifkan klausul pembebasan Neymar senilai 196 juta. Sebelumnya media Spanyol, AS, melaporkan sebuah kontrak telah disiapkan untuk mantan pemain Santos itu.



