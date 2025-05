Barcelona Kian Mapan di Posisi Teratas Klasemen Liga Spanyol setelah Kalahkan Valladolid 2-1

Barcelona beberapa kali melancarkan serangan ke lini pertahanan Valladolid, namun hingga peluit panjang dibunyikan skor 2-1 untuk Blaugrana bertahan.

Real Madrid akan bermain pada Minggu malam, 4 Mei 2025. Mereka akan menjamu Celta Vigo.

Liga Spanyol Pekan Ke-34

Sabtu, 3 Mei 2025

Rayo Vallecano vs Getafe 1-0

Deportivo Alaves vs Atletico Madridn 0-0

Villareal vs Osasunan 4-2

Las Palmas vs Valencia 2-3

Real Valladolid vs Barcelona 1-2.