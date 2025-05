TEMPO.CO, Jakarta - Kemenangan 2-1 yang diraih Barcelona atas Sevilla pada Senin dinihari, 29 Februari 2016, terasa sangat spesial. Bukan hanya karena berhasil menjaga keunggulan 8 poin di puncak klasemen atas Atletico Madrid, kemenangan itu juga membuat Barca menyamai catatan rekor 34 pertandingan tak terkalahkan milik rival abadi klub itu, Real Madrid.



Real Madrid mencetak rekor itu pada musim 1988-1989, era keemasan Madrid. Saat itu Madrid merebut dua gelar pada akhir musim, yakni juara La Liga Spanyol dan Copa del Rey. Itu juga merupakan rekor tak terkalahkan terlama bagi klub asal Spanyol.



Saat ini, 27 tahun berselang, Barca berhasil menyamai rekor Madrid, bahkan berpeluang melampauinya. Tim itu terakhir kali kalah pada ajang La Liga, 3 Oktober lalu, saat bertandang ke markas Sevilla. Sesudah itu, Barca tak pernah terkalahkan dengan mencatatkan rekor 28 kali menang dan 6 kali seri.



Istimewanya lagi, dua gol Barca kemarin membuat tim itu menorehkan rekor 122 gol dalam 34 laga atau rata-rata 3,5 gol per laga. Pertahanan Barcelona juga tampil istimewa setelah hanya kebobolan 19 gol dalam 34 laga itu atau rata-rata hanya 0,55 gol per pertandingan.



Dari 34 pertandingan itu, Barca mencatatkan 19 laga tak terkalahkan di La Liga Spanyol. Lionel Messi cs berhasil menang dalam 16 pertandingan dan 3 pertandingan lain berakhir seri.



Barcelona juga berpeluang besar melampaui rekor Madrid pada musim 1988-1989 itu. Barca kini berada di puncak klasemen dengan keunggulan 8 poin atas Atletico. Dengan 12 laga tersisa, tim itu bisa menjadi juara, bahkan sebelum musim berakhir.



Di ajang Copa del Rey, Barca juga sudah menginjakkan kaki di laga final. La Blaugrana akan menghadapi Sevilla pada 22 Mei mendatang. Selain itu, klub itu hampir memastikan tiket babak delapan besar Liga Champions. Anak-anak Catalan akan menjamu Arsenal pada 16 Maret mendatang dalam laga kedua babak 16 besar. Pada laga pertama, Messi cs mempermalukan The Gunners di Stadion Emirates dengan skor 0-2.



THE SUN | FEBRIYAN