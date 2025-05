Barcelona Vs AS Roma, Messi Cs Hanya Butuh Satu Poin

TEMPO.CO, Jakarta - Hari masih pagi ketika para pemain Barcelona berkumpul di Ciutat Esportiva Joan Gamper, lapangan latihan milik klub Barcelona, Senin pagi waktu setempat. Ini bukan waktu yang tepat untuk berlatih sebenarnya. Sebab, sehari sebelumnya, mereka baru saja menjalani pertandingan berat melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu.



Dalam duel tersebut, Barcelona menang dengan skor telak 4-0. Ini menjadi kemenangan terbesar klub itu dalam lima tahun terakhir El Clasico. Maka pagi itu seharusnya mereka berpesta. Namun tak ada waktu untuk melakukan itu. Sebab, Barcelona sudah harus menjamu AS Roma dalam laga kualifikasi Grup E Liga Champions di Camp Nou, Rabu dinihari.



Azulgrana—julukan Barcelona—saat ini berada di puncak klasemen Grup E dengan raihan 10 poin. Mereka hanya berjarak 6 poin dari Bayer Leverkusen pada peringkat ketiga. Dengan dua laga yang masih tersisa—termasuk laga melawan AS Roma, Barcelona masih membutuhkan satu poin lagi untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions.



Seharusnya tak sulit bagi Barcelona mencuri satu poin dari AS Roma. Mereka pernah melakukannya saat bertandang ke Olimpico Stadio dalam leg pertama pada 16 September lalu. Saat itu kedua tim bermain imbang 1-1.



Selain itu, performa Barcelona sedang moncer. Tim itu, misalnya, tak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir. Bahkan Barca juga tidak kebobolan dalam lima laga terakhir pada semua kompetisi.



Apalagi Lionel Messi dan Ivan Rakitic dikabarkan sudah bisa tampil sejak awal. Kehadiran keduanya, terutama Lionel Messi, sudah pasti akan menambah daya gedor Barcelona. Bayangkan saja, tanpa sumbangan gol dari Messi, Barcelona sudah mengoleksi 12 gol dalam empat laga terakhir. Sangat mengerikan! Apalagi jika Messi dan Rakitic mulai beraksi.



Selain itu, AS Roma tidak akan tampil dengan kekuatan penuh. Sebab, tiga pemain andalannya, yakni Francesco Totti, Gervinho, dan Mohamed Salah, sedang dibekap cedera. Totti dan Gervinho masih harus menjalani pemulihan cedera paha, sementara Mohamed Salah masih harus menunggu cedera ankle-nya sembuh. Untungnya, Daniele De Rossi ada kemungkinan sudah bisa diturunkan.



Absennya Totti, Gervinho, dan Salah tentu saja akan berdampak pada performa AS Roma. Apalagi mental para pemain juga sedang drop setelah mereka hanya bisa menahan imbang Bologna dengan skor 2-2 dalam laga lanjutan Seri A, akhir pekan lalu.



Pelatih AS Roma, Rudi Garcia, menyadari situasi sulit yang akan dihadapi timnya di Camp Nou. Namun ia meminta para pemain tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin. "Laga akhir pekan ini akan menjadi laga berbeda dengan setting berbeda. Kami membutuhkan performa tim yang bagus untuk melawan mereka," kata Garcia, seperti dikutip dari laman resmi AS Roma.



AS Roma harus meraih tiga poin dalam laga ini untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Sebab, meski berada pada urutan kedua klasemen, tim ini hanya berjarak 1 poin dari Bayer Leverkusen pada peringkat ketiga.



Jika AS Roma gagal menekuk Barcelona dan pada saat yang bersamaan Leverkusen sukses mengalahkan Bate Borisov, tim berjulukan Serigala Roma itu harus turun ke peringkat ketiga. Ini, tentu saja, bukan skenario yang diharapkan Rudi Garcia. Karena itu, ia harus menyiapkan kejutan untuk Barcelona. Untuk itulah para pemain AS Roma berkumpul di Trigoria Training Ground, Senin. Apa kejutannya? Tunggu saja.



