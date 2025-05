TEMPO.CO, Jakarta - Presiden kehormatan Bayern Muenchen Franz Beckenbauer mengatakan Manchester United berpeluang mendapatkan dan mendatangkan Pep Guardiola ke Old Trafford di musim depan jika pelatih ini kelak meninggalkan klub papan atas Bundesliga itu.



Guardiola diterpa isu mengenai simpang siurnya masa depannya sebagai pelatih di Bayern Muenchen. Kontrak Guardiola di Bayern Muenchen akan berakhir pada pertengahan tahun 2016, sebagaimana dikutip dari laman Four Four Two.



Dua Manchester, baik Manchester United maupun Manchester City, sama-sama tertarik mendatangkan dan mendapatkan pelatih asal Spanyol itu. Ia membawa Bayern keluar sebagai juara Bundesliga sebanyak dua kali.



"Pep selalu menarik perhatian klub-klub besar di dunia," katanya. "Hal itu normal. Ia berpeluang membawa klub yang ia asuh, dalam hal ini mendongkrak kembali popularitas Manchester United sebagai klub tersohor di dunia."



Manajer MU Louis van Gaal kini sedang berada di bawah tekanan sesudah tim asuhannya tersingkir dalam babak penyisihan Liga Champions pada Selasa pekan ini.



ANTARA