TEMPO.CO, Jakarta - David Beckham menyatakan dukungannya kepada Jose Mourinho dalam melatih Manchester United di musim kompetisi 2016-2017. Ia berpandangan manajer asal Portugal itu akan mampu membawa United meraih prestasi gemilang di musim depan.



Mourinho yang berjuluk The Special One menggantikan Louis van Gaal di Old Trafford pada Mei. Dia mendapat kontrak berdurasi tiga tahun untuk melatih skuad Setan Merah.



Beckham yang juga mantan pemain United dan mantan kapten timnas Inggris berkeyakinan pengalaman dan segudang prestasi Mourinho mampu membawa United meraih segepok sukses di ajang sepak bola Eropa.



"Saya sepenuhnya berharap agar segala rencana Mourinho dapat terlaksana," kata Beckham dalam wawancara khusus dengan SkySports.



"Saya sangat menaruh hormat kepada Van Gaal meski banyak orang berseberangan dengan dia. Ini saatnya United bangkit."



"Kami punya (sukses) dalam tiga atau empat tahun belakangan ini. Semuanya itu berkat kehebatan manajer Alex Ferguson yang telah melatih kami selama bertahun-tahun," ujarnya.

"Kami masih punya banyak kesempatan dalam beberapa tahun ke depan. Dengan Jose berada di sana, jelas dia tahu apa yang harus dia perbuat untuk meraih gelar."



