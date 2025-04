Begini Kehebatan Ousmane Dembele hingga Barcelona Kepincut

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona disebut menjadikan Ousmane Dembele sebagai target nomor satu mereka untuk menggantikan Neymar yang hengkang ke PSG. Nama Dembele mencuat setelah AS Monaco memasang harga yang sangat tinggi untuk Kylian Mbappe.



Meski baru satu musim belakangan namanya berkibar bersama Borussia Dortmund, Ousmane Dembele telah mencuri perhatian banyak klub besar Eropa. Selain Barcelona, Manchester United dan Arsenal juga disebut meminati pesepak bola berusia 20 tahun itu.



Secara statistik, Dembele memang istimewa. Dia menciptakan 10 gol dan 21 assist dalam 49 laga bersama Dortmund musim lalu. Dia mampu menjadi pelayan sempurna bagi penyerang utama Pasukan Kuning, Pierre Emerick Aubameyang.



Meski catatan golnya lebih sedikit dari Mbappe, tapi Dembele dinilai lebih kreatif dalam menciptakan peluang dan membuat umpan matang. Mbappe tercatat hanya menciptakan 11 assist dan 15 gol untuk AS Monaco dalam 44 laga musim lalu.



Sosok seperti Dembele lah yang memang dicari oleh Barcelona. Mereka mengharapkan seorang penyerang yang tak hanya pintar mencetak gol tapi juga memiliki kemampuan sebagai "pelayan" bagi Lionel Messi dan Luis Suarez, dua penyerang utama mereka saat ini.



Selain kreatif, Dembele disebut memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi di lapangan. Musim lalu dia tercatat bermain di delapan posisi berbeda di lini serang. Dia bisa bermain sebagai penyerang sayap kanan, kiri, ataupun sebagai penyerang tengah.



Dembele juga bisa bermain sebagai penyerang lubang ataupun gelandang serang. Kecepatannya juga bisa membuat Dembele beroperasi sebagai gelandang kanan dan kiri dengan baiknya.



Hal itu menjadi nilai plus di mata para petinggi Barcelona. Apalagi peluang mereka mendapatkan Dembele tampaknya lebih besar karena pemain itu pernah menyatakan ingin berkostum La Blaugrana.



METRO | FEBRIYAN