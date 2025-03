Beli Tiket Timnas Indonesia vs Bahrain, Garuda Fans Keluhkan Mekanisme Situsnya

TEMPO.CO , Jakarta - Pembeli tiket pertandingan timnas Indonesia vs Bahrain pada putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai dijual Selasa, 4 Maret 2025, mengeluhkan adanya gangguan saat proses pembelian.

Penjualan puluhan ribu lembar tiket itu dilakukan melalui aplikasi Livin by Mandiri mulai pukul 10.00 WIB. Sementara, pertandingannya baru akan berlangsung pada 25 Maret.

1. Mandiri Premium West Zona 1 Rp 1.750.000,-

2. Mandiri Premium East Zona 6&7 Rp 1.750.000,-

3. Freeport Garuda West Zona 11 Rp 1.250.000,-

4. Freeport Garuda East Zona 5 Rp 1.250.000,-

5. Freeport Garuda East Zona 8 Rp 1.250.000,-

6. Astra Financial Garuda South Zona 3 Rp 600.000,-

7. Astra Financial Garuda South Zona 4 Rp 600.000,-

8. Astra Financial Garuda North Zona 9&10 Rp 600.000,-

9. Indomie Upper Garuda Zona 1-12 A/B Rp 300.000,-



