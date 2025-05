Belum Cetak Gol, Olivier Giroud dalam Sorotan

TEMPO.CO, Jakarta - Olivier Giroud kembali gagal mencetak gol saat tim nasional Prancis mengalahkan Serbia dengan skor 2-1 dalam laga uji coba yang berlangsung di Nouveau Stade de Bordeaux, dinihari tadi.



Kedua gol Prancis itu dicetak pemain gelandang mereka, Blaise Matuidi, masing-masing pada menit ke-9 dan 25. Sementara gol tunggal Serbia dicetak pemain depan Aleksandar Mitrovi pada menit ke-38.



Giroud, yang dipasang sejak menit awal, sebenarnya memiki bebeapa peluang. Namun pemain depan Arsenal ini gagal menjadikannya gol. Hal ini membuatnya ditarik keluar pada menit ke-62.



Ia sempat mendapat cemoohan dari para fans saat melangkah ke pinggir lapangan. Namun pemain berusia 28 tahun ini tak mau mengambil pusing.



"Sulit menerima begitu banyak kritik. Namun saya memiliki mental yang cukup kuat. Sekarang fokus saya hanya kembali mencetak gol," kata Giroud seperti dikutip dari Four Four Two, Selasa 8 September 2015.



Giroud cukup mafhum dengan kekecewaan fans. Maklum, ia terakhir kali mencetak gol untuk Prancis pada akhir Maret lalu, saat Prancis menekuk Denmark 2-0 dalam laga uji coba.



Namun persoalan Giroud tak hanya di tim nasional Prancis, tapi juga di Arsenal. Bayangkan saja, ia baru mencetak 1 gol dalam 4 laga Liga Premier.



Giroud bukan tak sadar dirinya sedang dalam pusaran kritik. Namun saat ini ia sedang tak ingin memikirkannya. "Saat ini saya ingin menikmati kemenangan ini dulu," katanya.



FOUR FOUR TWO | DWI AGUSTIAR