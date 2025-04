Belum Dapat Pemain Baru, Tottenham Hotspur Yakin Bisa Bersaing

TEMPO.CO, Londona - Fans Tottenham Hostpur mencemaskan timnya yang belum mendatangkan pemain baru jelang dimulainya Liga Inggris Jumat, 12 Agustus 2017. Dalam pertandingan pramusim kontra Manchester City dan AS Roma, Spurs kalah 0-3 dan 2-3. Namun Hugo Lloris dan kawan-kawan mampu menang atas PSG dan Juventus di laga persahabatan.



Pelatih Tottenham, Mauricio Pochettino, masih percaya dengan skuad yang ada meski minus Kyle Walker. Menurutnya skuad Tottenham saat ini tetap mumpuni untuk menantang tim-tim lain di Liga Primer Inggris musim 2017-2018 serta kompetisi lainnya seperti Piala Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions.



"Kami punya tim dengan kemampuan dan kepercayaan diri yang tinggi. Tim ini siap menghadapi siapa pun lawan kami nanti," kata Pochettino.



Pochettino memiliki alasan untuk klaim itu. Skuad The Lily White punya pemain andalan di setiap lini. Hugo Lloris tak tergantikan di bawah mistar gawang, Spurs. Pemain tim nasional Prancis tercatat melakukan 78 kali penyelamatan dari 34 laga. Untuk pelapis Lloris, Spurs punya kiper Belanda Michel Vorm.



Di lini belakang, Tottenham tak terlalu kehilangan sosok Walker. Sejak 2015, Pochettino sudah punya Kieran Trippier yang diplot sebagai pelapis Walker di posisi bek kanan. Cameron Carter-Vickers akan menjadi pengganti Tripper jika dibutuhkan.



Untuk bek tengah, Tottenham memiliki Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, dan Kevin Wimmer. Sedangkan bek kiri akan ditempati bergantian antara Danny Rose dan Ben Davies. Komposisi barisan pertahanan inilah yang menjadikan Spurs sebagai klub paling sulit ditembus musim lalu. Mereka hanya kebobolan 26 kali.



Untuk gelandang bertahan, Pochettino masih mengandalkan Eric Dier dan Victor Wanyama. Sedangkan dan Moussa Sissoko, Mousa Dembele dan Harry Winks. Sementara untuk gelandang serang, Tottenham punya Dele Alli, Christian Eriksen, Eric Lamela, dan Georges-Kevin N’Koudou.



Di posisi ujung tombak Tottenham Hotspur, Pochettino tetap mengandalkan striker tertajam di Liga Inggris musim lalu dengan torehan 29 gol, Harry Kane. So Heung-Min dan Vincent Janssen yang menemani Kane di depan gawang lawan.



