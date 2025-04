TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona mengklaim uang pembayaran transfer Neymar dari Paris Saint-Germain belum masuk ke rekening mereka. Klub itu pun berkeras tak mau menerbitkan sertifikat bukti transfer (International Transfer Certificate/ITC) untuk Neymar, sehingga pemain itu belum bisa didaftarkan PSG.



Kabar mengenai dana ini dilansir media Spanyol, AS. Kabar tersebut bertolak belakang dengan berita awal yang menyebutkan PSG telah melakukan pembayaran senilai 222 juta euro atau sekitar Rp 3,5 miliar dengan cek.



AS menyebut Barcelona belum menerima uang transfer pemain itu dalam rekening mereka. Hal itu membuat Barcelona meminta federasi sepak bola Spanyol, RFEF, tak mengesahkan transfer tersebut.



Dengan begitu, Neymar kemungkinan besar belum bisa membela PSG saat mereka melakoni laga pekan kedua Liga Prancis melawan Guingamp pada akhir pekan ini. Dia sebelumnya juga absen saat PSG menang atas Amiens.



Transfer Neymar dari Barcelona ke PSG memang mengalami hambatan yang cukup banyak. Sebelumnya, RFEF tak mau menerima cek deposito dari PSG untuk pembayaran transfer itu. Mereka beralasan transfer tersebut akan melanggar aturan financial fair play yang diberlakukan FIFA.



Meskipun demikian, PSG tetap ngotot memperkenalkan Neymar sebagai punggawa mereka. Mereka menganggap transfer itu telah melalui prosedur yang benar dengan membayar uang 222 juta euro kepada Barcelona. Menurut mereka, RFEF juga tak berhak menghalangi transfer itu.



AS | FEBRIYAN