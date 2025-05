TEMPO.CO, Balikpapan - Persiba Balikpapan akan absen dalam beberapa turnamen pramusim menjelang Liga Super Indonesia 2017. Tim berjulukan Beruang Madu itu memilih berkonsentrasi dalam proses seleksi dan latihan para pemain barunya.



“Dengan kondisi tim yang baru melakukan seleksi pemain dan latihan, butuh waktu untuk membentuk tim menjadi solid,” kata Pelatih Persiba, Timo Scheunemann, Selasa, 17 Januari 2017.



Di skuad Persiba, setidaknya 60 persen anggota adalah pemain-pemain baru yang menggantikan pemain senior yang pindah klub. Persiba dipastikan tidak menggunakan sejumlah pemain pilarnya, seperti Matsunaga Shoehi, Antonio Teles, Maycon Calijuri, Dirkir Khon Glay, dan Abdul Aziz. Mereka sepertinya hanya mempertahankan pemain-pemain lokal, di antaranya Heri Susanto, Absor Fauzi, Abdul Rahman, Asnawi Mangkualam Bahar, dan Kurniawan Kartika Aji. Muka-muka lama ini akan dikombinasikan pemain baru racikan pelatih anyar Timo.



Karena itu, Timo mengatakan hendak menjalin kekompakan semua pemain selama tiga bulan ke depan.



Selain itu, menurut Timo, Persiba butuh waktu yang cukup guna menerapkan strategi dan taktik permainan pelatih. Dia hendak menanamkan strategi dasar permainan sepak bola. “Buat apa try out kalau mereka belum paham cara bermain. Setelah paham cara bermainnya, kami akan mulai mencoba uji tanding,” ujarnya.



Timo mengatakan mereka mungkin akan siap mengikuti turnamen pramusim pada awal Maret nanti. Bagaimanapun, timnya juga membutuhkan mitra tanding yang sepadan untuk mengevaluasi hasil latihan yang sudah dijalankan.



SG WIBISONO



