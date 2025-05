TEMPO.CO, London - Manajer Manchester United Louis Van Gaal dituntut Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) karena mengeluarkan komentar sinis terhadap kinerja wasit. Van Gaal menuding wasit tak becus memimpin pertandingan ketika MU ditahan imbang Cambridge United 0-0 dalam laga pertama babak keempat Piala FA, akhir Januari lalu.



FA menyatakan komentar Van Gaal mengandung bias terhadap wasit dan bisa membawa citra buruk bagi pertandingan. Van Gaal, pelatih asal Belanda berusia 63 tahun, diberi waktu hingga 9 Februari 2015 untuk memberikan respons terhadap tuntutan FA tersebut.



Pertandingan di Abbey Stadium, 23 Januari 2015, menjadi salah satu momen suram dalam sejarah pertandingan MU. Mereka tak bisa mencetak satu gol pun ke gawang Cambridge, tim divisi empat Inggris.



Seusai pertandingan itu, Van Gaal menyatakan semua unsur pertandingan, dari lapangan hingga wasit, menentang MU. Van Gaal bahkan menuding wasit mempersulit MU. "Anda telah melihat bagaimana wasitnya. Hal itu terjadi berulang kali," katanya. Menurut Van Gaal, MU selalu mengalami masalah dengan wasit. "Di mana pun aku melatih dan telah menghadapi tim-tim lain, hasilnya selalu sama," ujarnya.



MU akhirnya lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Cambridge 3-0 di Old Trafford dalam laga ulangan, 3 Februari lalu. Tiga gol MU dicetak oleh Juan Mata, Marcos Rojo, dan striker muda James Wilson.



Meski kalah di Old Trafford, Cambridge mendapatkan pujian luar biasa karena bisa membuat tim raksasa seperti MU kewalahan. Para suporter Cambridge merayakan keberhasilan tim mereka dengan datang ke Old Trafford, meski sebagian terlambat karena terhalang kemacetan dan bus rusak.



BBC | GABRIEL WAHYU TITIYOGA