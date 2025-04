Bernardo Silva Bujuk Benjamin Mendy Hijrah ke Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Eks bek kanan AS Monaco, Bernardo Silva berharap mantan rekan setimnya Benjamin Mendy mengikuti jejaknya hijrah ke Manchester City. Silva mengatakan bahwa dirinya lebih suka bermain bersama Mendy ketimbang bertemu di lapangan sebagai musuh.



"Benjamin Mendy adalah sahabat saya dan jika dia bisa bermain bersama saya itu jauh lebih baik ketimbang saya melawan dia," ujarnya. "Terutama jika dia bermain di kiri dan saya di kanan atau tengah."



Silva merupakan pemain pertama yang hengkang dari AS Monaco setelah mereka mematahkan dominasi Paris Saint-Germaine di Liga Prancis dan menembus perempat final Liga Champions musim ini. Dia memilih Manchester City karena keberadaan Pep Guardiola sebagai manajer.



Pemain berusia 22 tahun itu membuka kemungkinan sejumlah pemain AS Monaco lainnya akan hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Selain Mendy, menurut dia penyerang muda Kylian Mbappe juga masih mungkin untuk hengkang.



"Saya rasa Mbappe saat ini tak tahu apakah dia akan bertahan atau akan hengkang. Dia adalah pemain yang fantastis yang tampil sangat baik pada paruh kedua musim ini. Saya rasa dia bahagia di Monaco, tetapi jika dia pergi ke klub besar maka akan sangat bagus untuk dia," ujarnya.



"Mbappe masih sangat muda, dan tentu sangat bagus jika dia bertahan di AS Monaco beberapa tahun lagi. Tetapi di usianya yang masih sangat muda dia sangat luar biasa, karena itu tak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi," lanjutnya.



Mbappe dan Mendy merupakan dua dari sekian pemain AS Monaco yang banyak diminati oleh klub-klub besar Eropa. Selain Manchester City, Real Madrid juga disebut berminat terhadap kedua pemain itu.



Benjamin Mendy diprediksi akan bisa didapatkan dengan harga sebesar 40 juta pound sterling atau sekitar Rp Rp 685,6 miliar sementara Mbappe sulit diprediksi nilainya karena banyak klub yang meminatinya. Manchester City pun berharap dengan hadirnya Bernardo Silva maka dua target mereka itu bisa ikut merapat ke Etihad Stadium



THE SUN|FEBRIYAN