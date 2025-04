Bintang Manchester United Ini Optimistis Songsong Musim Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Manchester United, Juan Mata, menyatakan penyebab kegagalan timnya di Liga Inggris musim ini adalah karena tampilan yang tidak konsisten. Namun dia berharap bahwa MU akan bisa menebus kegagalan itu pada musim depan, berbejal keberhasilan merebut trofi Liga Europa.



Manchester United hanya menduduki peringkat enam klasemen Liga Inggris musim ini dengan nilai terpaut 24 dari Chelsea yang menjadi juara. Untungnya mereka tetap bisa berlaga Liga Champions musim depan berkat keberhasilan menjadi juara Liga Europa.



Salah satu bukti kurang konsistennya MU terlihat dalam laga kandang. Mereka memang pernah mengalahkan Chelsea dan runner-up liga Tottenham di Old Trafford, tetapi harus seri 15 kali yang merupakan tim paling banyak seri selama musim ini.



Tetapi setelah menjuarai Piala Liga, Liga Europa dan lolos ke Liga Champions, Mata yakin MU bisa menjadi juara liga musim depan. "Kami menjuarai Community Shield begitu selesai pramusim, kami mengangkat trofi Piala Liga di London, dalam pertandingan yang sangat spesial bagi saya, dan sudah pasti final (Liga Europa) di Swedia," tulis dia dalam blognya.



Pemain asal Spanyol ini yakin timnya akan bisa memperbaiki diri setelah tampil kurang konsisten di musim ini. "Kami punya harapan besar untuk musim depan, tetapi saat ini waktunya untuk beristirahat, berpaling sebentar dari sepak bola dan istirahat sampai awal sesi latihan dalam pramusim," kata dia.



Mata reuni dengan bekas bosnya di Chelsea, Jose Mourinho, di United musim panas silam. Mata dijual Chelsea ke United pada 2014 oleh Mourinho sehingga kedatangan pelatih asal Portugal ini ke Old Trafford untuk menggantikan Louis van Gaal telah membangkitkan spekulasi bahwa Mata akan ditendang dari Old Trafford.



Tetapi setelah 42 kali tampil selama musim ini, termasuk menjadi starter pada final Piala Liga dan Liga Europa, Mata mengaku tengah menikmati masa indah di MU. "Saya bahagia dan bangga dengan apa yang sudah kami lakukan sejauh ini," kata bintang Manchester United itu, dalam laman ESPN.



