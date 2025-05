Biru-Hitam Brugge, Penantang Manchester United Dinihari Ini

TEMPO.CO, Manchester - Brugge, salah satu klub asal Belgia yang akan menantang Manchester United di Stadion Old Trafford dalam babak playoff Liga Champions Eropa pada Rabu dini hari ini. 19 Agustus 2015. Banyak yang penasaran terkait kiprah klub yang dilatih Michael Preud’homme-kiper andal timnas Belgia di Piala Dunia 1990-1994 tersebut.



Blauw-Zwart (biru-hitam)-julukan klub Brugge- melaju ke babak playoff Liga Champions setelah berhasil menempati posisi runner-up di Liga Jupiler Belgia musim 2014/2015. Aturan konfederasi Sepak Bola Eropa (UEFA), Belgia mendapat jatah dua tiket berlaga di Liga Champions. Kedua tiket itu menjadi hak dua tim teratas di Liga Utama Belgia, yakni Gent- juara Liga Jupiler-dan Brugge.



Berdasarkan situs UEFA, Brugge merupakan salah satu klub yang cukup berprestasi dan patut diperhitungkan. Klub ini didirikan pada 1891 dan mempunyai Stadion bernama Jan Breydelstadion dengan kapasitas penonton sebanyak 29.042.



Banyak catatan prestasi yang pernah diraih Brugge. Tim ini tercatat pernah meraih posisi runner up pada European Champion Clubs' Cup (1978) dan UEFA Cup (1976). Terakhir, mereka pernah masuk ke babak perempat final UEFA Europa League pada 2014-2015.



Lalu bagaimana pandangan Brugge terhadap Setan Merah? Dalam laman resmi klub Brugge, ditulis jika United merupakan lawan berat mereka di babak awal Liga Champions. Mereka menyebut pertemuan ini merupakan tugas yang paling menakutkan karena mereka harus merebut poin di Old Trafford untuk memudahkan saat mereka menjadi tuan rumah di leg kedua.



United memang menjadi klub yang cukup sukses di Liga Premier. Penampilan tim asuhan Louis van Gaal ini cukup moncer pada dalam Liga Premier musim ini. Pada 8 Agustus lalu, mereka berhasil mengalahkan Tottenham Hotspurs 1-0. Sepekan kemudian United menaklukan Aston Villa dengan skor 1-0.



Tapi Brugge tak mau melewatkan kesempatan dalam laga itu. Meskipun mengakui jika United akan menjadi tim yang sulit ditumbangkan, pelatih Brugge, Michel Preud'homme, mengatakan anak asuhnya akan tetap berusaha mencuri kesempatan. “Kami harus mencetak gol dalam laga tandang. Ini akan memudahkan kami dan kami akan mencuri kesemptan itu,” kata pelatih Brugge, Michel Preud'homme.



MANCHESTER UNITED | UEFA | RTBF | ANGGA SUKMAWIJAYA