TEMPO.CO, Jakarta - Bek Borussia Dortmund, Marc Bartra, telah menjalani operasi pada pergelangan tangan yang terkena pecahan kaca dalam inseden ledakan bom menjelang pertandingan Liga Champions.



Bus rombongan Dortmund terkena ledakan saat meninggalkan hotel menuju Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman, Selasa waktu setempat, untuk melawan AS Monaco. Tiga ledakan terjadi yang merusakkan kaca bus rombongan Dortmund. Bartra menjadi satu-satunya korban dan dilarikan ke rumah sakit karena tangannya terkena pecahan kaca.



Kiper Dortmund, Roman Burki, berada dekat Bartra saat ledakan terjadi, sekitar 10 kilometer dari stadion. Ia mengatakan bahwa semua orang merunduk untuk berlindung setelah ledakan pertama.



"Saya sedang duduk di barisan belakang di sebelah Marc Bartra, yang terkena pecahan kaca jendela," kata Burki. "Setelah ledakan, kita semua merunduk di bus dan semua orang merapat di lantai. Kami tidak tahu apa lagi yang akan terjadi."



"Polisi dengan cepat tiba di tempat dan mereka menangani situasi," kata Burki. "Kami semua terkejut. Tidak ada yang berpikir tentang pertandingan sepak bola di menit-menit itu."



Dortmund menegaskan Bartra telah menjalani operasi pada pergelangan tangannya yang retak. "Diagnosis @MarcBartra: percikan dan puing-puing mengenai pergelangan tangan kanannya. Dia sedang menjalani operasi. Cepat pulih, Marc!" demikian cuitan klub itu dalam akun twitternya.



Bartra adalah mantan pemain Barcelona dan merupakan anggota timnas Spanyol. Federasi sepak bola Spanyol (RFEF) ikut memberi dukungan untuk pemain 26 tahun tersebut. "Federasi Sepak Bola Spanyol menunjukkan dukungan sepenuhnya untuk pemain sepak bola internasional Spanyol, Marc Bartra, setelah terluka akibat beberapa ledakan yang mengenai bus klubnya, Borussia Dortmund. The RFEF berharap dia bisa mengalami pemulihan yang cepat dan kami pun mengutuk segala jenis kekerasan."



Karena serangan bom itu, laga pertama babak perempat final ditunda hingga Rabu malam, pukul 23.45 WIB.



SOCCERWAY | NS