Bonucci Tolak Manchester City, Juventus Beri Kenaikan Gaji

TEMPO.CO, Jakarta - Klub juara Seri A, Juventus, bersiap menyodorkan perpanjangan kontrak Leonardo Bonucci setelah bek tengah itu menampik tawaran bergabung dengan Manchester City yang disebut-sebut menjanjikan gaji lebih dari dua kali lipat.



Manchester City semula berencana mengangkut pemain 29 tahun itu seiring dengan datangnya pelatih baru Pep Guardiola, yang diketahui telah lama menyukai gaya permainan Bonucci.



Namun pemain dengan 62 tampilan dan empat gol untuk timnas Italia itu telah menolak tawaran menggiurkan The Citizens, yang sukses mendatangkan John Stones dari Everton dengan ongkos hampir 60 juta euro.



Bagaimana pun, tawaran City membawa berkah bagi Bonucci lantaran, menurut Calciomercato, Juventus kemudian menaikkan gaji sang pemain dari 3,5 juta euro menjadi 4,5 euro per musim agar dia tak pergi.



Meskipun gaji Bonucci segera dinaikkan, sebenarnya angka tersebut masih jauh lebih kecil dibanding tawaran City yang akan menggajinya 8,5 juta euro per musim. Namun rasa senang Boucci untuk tinggal di Turin bersama Juventus terbukti mengalahkan nilai uang yang ditawarkan City.



Bonucci memulai karier profesionalnya bersama Inter Milan pada 2005, tapi lebih banyak dipinjamkan ke Treviso, Pisa, dan Bari. Setelah hanya sekali main bersama tim pertama Inter, Bonucci hengkang ke Juventus pada 2010, di mana dia telah bermain dalam 198 pertandingan dan mengkontribusi 12 gol.



Si Nyonya Tua—julukan Juventus—segera memulai perjuangannya mempertahankan gelar juara Seri A dengan menjamu Fiorentina pada Minggu, 21 Agustus 2016, mulai pukul 01.45 WIB.



BISNIS.COM