TEMPO.CO, Jakarta - Bek muda Cameron Borthwick-Jackson diikat kontrak baru berdurasi empat tahun oleh Manchester United. Ia mendapat berkah dari kesempatan yang diberikan Louis van Gaal, yang saat ini justru nasibnya belum juga jelas.



Borthwick-Jackson, yang kini berusia 19 tahun, itu demikian mengkilap ketika memulai debutnya di musim ini bersama dengan punggawa United di bawah asuhan Van Gaal, sebagaimana dikutip dari laman The Daily and Sunday Express.



Borthwick-Jackson yang telah tampil bareng dalam 19 laga bersama dengan United kontan menuai pujian dari rekan-rekan dalam tim dan sederet pandit.



Klub kemudian memberi ganjaran atas penampilannya yang demikian memikat dengan memberi penawaran perpanjangan kontrak selama empat tahun ke depan. Talenta muda itu langsung menandatangani surat kontrak tersebut, sebagaimana ditulis The Sunday People.



Sementara itu, meneer Belanda Louis van Gaal berada dalam tekanan soal kelanjutannya melatih Manchester United di musim depan. Sejumlah media Inggris memberikan pernyataan bernada sinis bahwa Van Gaal sudah seharusnya memberi kesempatan lebih banyak kepada para pemain muda.



Cameron Borthwick-Jackson terpilih menjadi pemain terbaik United untuk kategori U-21. Ia mengatakan, "Ini merupakan penghargaan luar biasa yang pernah saya terima. Beberapa tahun lalu saya datang ke sini. Saya tertantang untuk meraih penghargaan itu."



"Tujuan utama saya tahun ini adalah mengukuhkan posisi di tim U-21, tapi sekarang saya justru mengharapkan prestasi yang lebih."



"(Debut saya) merupakan mimpi yang jadi kenyataan. Hal yang tidak dapat dipercaya sungguh terjadi. Saya merasa ini hal yang luar biasa. Tidak ada keraguan sedikit pun, langsung ingin tampil. Inilah karakter saya. Saya sama sekali tidak gugup."



Borthwick-Jackson diharapkan turun ketika Manchester United ditantang Bournemouth dalam laga yang dijadwalkan bakal digelar pada Selasa waktu setempat.



ANTARA