Boyong Kondogbia, Inter Milan Rogoh 40 Juta Euro

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan mengumumkan telah mendatangkan Geoffrey Kondogbia dari AS Monaco seharga 40 juta euro dan akan menjalani tes medis pada Senin waktu Italia.



"Kontrak telah disepakati dengan AS Monaco untuk mendatangkan Geoffrey Kondogbia," tulis pernyataan resmi Inter Milan dilansir dari Football Italia.



Kondogbia mendapatkan kontrak berdurasi lima tahun dengan bayaran 5 juta euro per musim dengan bonus mencapai 4,5 juta euro tiap musim.



Geoffrey Kondogbia menjelaskan kepindahannya ke Inter Milan merupakan kehendaknya karena Inter Milan adalah klub idolanya.



"Menjadi bagian dari tim hebat ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan," kata Kondogbia.



"Saya ingin berada di sini selama mungkin. Ketika masih anak-anak, saya sering menonton Inter Milan di televisi dan sekarang saya bergabung dengan klub besar ini," imbuh pemain 22 tahun itu.



Ia berharap kehadirannya di Milan akan diterima dengan baik oleh pendukung, pelatih, dan pemain lainnya.



"Saya berbicara dengan (pelatih) Mancini seminggu yang lalu. Apa yang dia katakan benar-benar meyakinkan saya. Saya tidak akan berpikir bisa mengatakan tidak untuk klub seperti Inter Milan", katanya.



Kondogbia akan mengenakan seragam bernomor punggung tujuh. Sebelumnya Kondogbia menolak bergabung dengan AC Milan.



ANTARA