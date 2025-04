Bursa Transfer Terbaru: Bonucci, Honda, Walker, Giroud, Higuain

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa transfer pemain liga-liga Eropa masih terus bergulir. Sejumlah perkembangan terjadi pada 24 jam terakhir.



Inilah beberapa kepindahan yang terjadi atau dalam proses finalisasi:



• Leonardo Bonucci Tiba di AC Milan



Leonardo Bonucci resmi meninggalkan Juventus untuk AC Milan. Bek 30 tahun itu sudah tiba di Milan, Sabtu, untuk merampungkan kontraknya. Ia dibeli Rossoneri seharga 35 juta pound sterling.



• Nelson Semedo Dikenalkan Barcelona

Nelson Semedo, 23 tahun, secara resmi dikenalkan Barcelona pada suporternya, Sabtu. Bek kanan itu, yang digadang-gadang jadi penerus Dani Alves, dibeli dari Benfica (Portugal) sehargaa 30 juta pound seterling. (Baca: Video Rangkaian Aksi Memukau Nelson Semedo, Pemain Baru Barcelona)



• Kyle Walker Berlabuh di Manchester City

Tottenham sepakat melepas Kyle Walker senilai 45 juta pound serling. Bek itu menjadi pengganti Dani Alves yang gagal direkrut City dan memilih bergabung dengan Paris Saint-Germain. Ia jadi rekrutan ketiga City setelah Bernardo Silva dan kiper Ederson Moraes.



• Chelsea Dapatkan Tiemoue Bakayoko



Chelsea sudah berhasil merampungkan tes medis untuk pemain barunya, Tiemoue Bakayoko. Gelandang 22 tahun itu dibeli dari AS Monaci seharga 40 juta pound sterling.



• Keisuke Honda Main di Meksiko

Setelah dilepas AC Milan dua bulan lalu, gelandang Jepang Keisuke Honda memilih berlabuh di klub Meksiko Pachuca. Kesepakatan untuk mengontrak pemain 31 tahun ini diumumkan Jumat.



Selain pemain yang sudah pasti mendapatkan pelabuhan baru itu, ada juga sejumlah pemain yang jadi kejaran. Ada pula nama baru yang mendadak muncul dan mengejutkan bursa transfer. Inilah beberapa di antaranya:



• Chelsea masih berburu penyerang

Setelah gagal mendapatkan Romelu Lukaku, Chelsea mengincar bidikan baru: Gonzalo Higuain. The Blues siap menawar penyerang asal Argentina ini di seharga 88 juta pound sterling pada Juventus. Antonio Conte juga terus memantau perkembangan pemain Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang.



• Dortmund Kejar Olivier Giroud



Borussia Dortmund sudah bersiap mengantisipasi kepergian Pierre-Emerick Aubameyang. Tim asal Jerman ini dikabarkan mengincar Olivier Giroud yang gundah di Arsenal.



• Riyad Mahrez Jadi Rebutan

Riyad Mahrez masih jadi salah satu rebutan di bursa transfer. Pemain sayap Leicester ini diincar Arsenal, Barcelona, dan AS Roma.



• Liverpool Kejar Pemain Baru Ketiga

Liverpool mengincar pemain ketiganya di bursa transfer kali ini, setelah mendapatkan Mohamed Salah dan Dominic Solanke. Bidikan terbaru mereka adalah bek Hull City Andrew Robertson. Tak banyak hambatan dalam proses negosiasi, sehingga pemain ini hampir pasti berlabuh di Anfield.



• Nemanja Matic Segera Hengkang

Chelsea siap melepas Nemanja Matic. Namun, tawaran siapa yang paling pas, itulah yang tengah ditimbang The Blues. Ada Manchester United yang ngebet mengejar pemain ini. Tapi, Chelsea juga mempertimbangkan minat Juventus dan berharap bisa menukar pemain ini dengan Alex Sandro.



Perkembangan terbaru bursa transfer pemain di Eropa masih akan terus bergulir hingga 31 Agustus 2017. Untuk mengikuti perkembanangannya simak terus di kanal Bola Tempo.co.



DAILY MAIL | METRO | NS