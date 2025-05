Cara Fan PSM Makassar Hapus Stigma Perusuh

TEMPO.CO , Makassar: Suporter PSM Makassar, The Macz Man, ingin menghapus stigma yang menyatakan bahwa penggemar bola ataupun mahasiswa di Makassar tukang bikin onar dan keributan. The Macz Man melakukan itu dengan membentuk kreasi sebanyak-banyaknya.



"Pendukung PSM yang tergabung ini hampir ada seluruh kampus-kampus.Jadi kita akan mengampanyekan kreasi di lapangan hijau agar citra Makassar sebagai kota dunia terwujud," kata Deputi Forum Suporter Kampus Macz Man, Muhammad Iqbal, Rabu, 8 April 2015.



Iqbalyakin penggemar PSM mampu menunjukkan kreasinya di tribun penonton untuk mendukung klub kebanggaan Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan agar Makassar sebagai kota dunia terkesan aman dan memiliki kreatifitas tinggi di Indonesia. "Kalau masalah demo kan kita sudah dikenal. Jadi kita mau hilangkan semua itu," ucap Iqbal.



Iqbal mengatakan masyarakat di Makassar juga mampu berkreasi tanpa berbuat keributan. Bahkan, Iqbal menilai akan lebih bagus lagi, jika kelompok suporter bisa bahu- membahu meningkatkan cintanya kepada klub lokal.



Saat ini, kata Iqbal, sekitar 12 almamater pendukung PSM yang telah bergabung dalam The Macz Man forum sektor kampus. Termasuk, kampus Universitas Hasanuddin, STIEM Bongaya, UMI, UNM, UIN, dan AKPER Anging Mammiri.



Dari setiap almamater, paling sedikit ada 30 orang yang tergabung, baik mahasiswa maupun mahasiswi. "Pasti ke depannya, jumlah kampus yang masuk sebagai sektor Macz Man akan terus bertambah," ucap Iqbal. "Pokoknya kita sepakat membuat citra mahasiswa di Makassar kreatif.”



Hal senada juga diutarakan, Menteri Seni dan Kreasi The Macz Man, Andi Paswah. Paswah mengungkapkan akan membuat kreasi terus bagi para anggota The Macz Man. Termasuk pada laga kedua nanti melawan Sriwijaya yakni kreasi bertajuk "Bantimurung''. Dengan konfigurasinya yaitu membentuk air terjun dari hasil lemparan kertas roll putih yang biasanya digunakan di warung telepon.



"Kertas roll nanti kita lempar lalu membentuk air terjun," ucap Paswah. Untuk itu, dia berharap kepada seluruh suporter diharuskan untuk membawa kertas roll. Kemudian menunjukkan aksi dan antraksi untuk menakuti lawan PSM.



DIDIT HARIYADI