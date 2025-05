Cech Kini Resmi Berseragam Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Petr Cech telah sepakat untuk bergabung dengan Arsenal dari juara Liga Utama Inggris pada "kontrak jangka panjang dengan biaya yang tidak disebutkan," demikian diumumkan The Gunners melalui situs resmi mereka pada Senin.



Kiper internasional Ceko berusia 33 tahun itu melakukan lebih dari 400 penampilan selama 11 tahun di Stamford Bridge setelah direkrut dari klub Prancis Rennes, namun belakangan posisinya diambil alih oleh Thibaut Courtois.



"Saya benar-benar gembira dapat bergabung dengan Arsenal Football Club dan tidak sabar untuk bergabung untuk pra musim," kata Cech.



"Saya memiliki komitmen untuk sepak bola, motivasi yang sama, dan rasa lapar yang sama untuk kesuksesan sebagaimana yang saya miliki pada awal karir saya, dan saya menyukai tantangan-tantangan yang dibawa oleh para pemain papan atas yang Anda hadapi ketika bermain di Liga Utama Inggris."



"Ketika Arsene Wenger berbicara kepada saya mengenai ambisi-ambisinya untuk klub ini, dan bagaimana ia memandang saya sebagai bagian tim ini, keputusannya sudah jelas."



Pelatih Arsenal Wenger menambahi, "Petr Cech merupakan pemain yang telah saya kagumi untuk kurun waktu yang lama dan saya sangat senang bahwa ia memutuskan untuk bergabung dengan kami."



"Ia telah membuktikan diri melalui banyak musim bahwa dirinya merupakan salah satu kiper paling luar biasa di dunia dan ia akan menambah kekuatan pada tim kami," kata pria Prancis itu.



Saat masih membela Chelsea, Cech memenangi 13 trofi utama termasuk empat gelar Liga Utama Inggris dan empat Piala FA, serta Liga Champions 2012.



Pada periode yang sama, Arsenal hanya berhasil memenangi tiga Piala FA, termasuk kemenangan 4-0 atas Aston Villa di final musim lalu.



Baik Wojciech Szczesny atau David Ospina belum cukup meyakinkan di bawah tiang gawang untuk Arsenal, di mana banyak pengamat meyakini Wenger perlu mendatangkan kiper papan atas jika The Gunners ingin menjadi kandidat serius untuk memenangi gelar Liga Utama Inggris.



Perihal langkah Cech menyeberangi London, kapten Chelsea John Terry mengatakan ia akan meningkatkan kemampuan Arsenal, yang finis di peringkat ketiga pada Liga Utama Inggris musim lalu.



"Jika mereka (Arsenal) mendapatkan Pete, itu tentu akan memperkuat mereka," kata Terry kepada radio talkSPORT. "Ia akan menyumbang 12 sampai 15 angka untuk mereka dalam semusim."



Arsenal finis dengan tertinggal 12 angka dari Chelsea pada musim lalu.



Mantan kiper The Gunners Bob Wilson, yang juga berbicara sebelum transfer itu dikonfirmasi, sama sekali tidak ragu terhadap kualitas Cech.



"Jadi, ia sekarang berusia 33 tahun, ia masih memiliki lima atau enam tahun kehebatan dirinya dan ia akan memberi jaminan di belakang kepada Arsenal yang benar-benar mereka perlukan," kata Wilson, anggota tim The Gunners yang memenangi gelar ganda pada musim 1970/971 kepada BBC Radio Five.



"Ketika suatu tim memenangi liga itu dimulai dengan sosok di belakang dan biasanya ketika tim memenangi liga, kipernya biasanya menjalani musim yang menakjubkan."



"Anda tahu, orang-orang akan melihat kepada dua (kiper) di sini -- Wojciech Szczesny dan David Ospina -- dan poinnya adalah bahwa jika Anda benar-benar mengembangkan tim Anda, dengan cara apapun Anda tidak boleh keliru tentang hal itu," tambah Wilson. Demikian laporan AFP.



