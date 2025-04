Celta Vigo vs Real Madrid: James Rodriguez Absen, Jadi ke MU?

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid tak membawa gelandang James Rodriguez dalam lawatannya ke kandang Celta Vigo, Stadion Balaidos, pada laga lanjutan Liga Spanyol Kamis dini hari nanti. Ketidakhadiran James itu menguatkan spekulasi kepindahannya ke Manchester United (MU) pada akhir musim ini.



Laman AS mengabarkan bahwa ketidakhadiran James bersama Rombongan Real Madrid menguatkan sinyal kepindahannya ke Manchester United pada akhir musim ini. Sebelumnya James disebut memberikan salam perpisahan kepada suporter Real Madrid saat mereka membungkam Sevilla akhir pekan lalu.



Bahkan Real Madrid dan Manchester United sempat dikabarkan telah sepakat soal nilai transfer pemain asal Kolombia itu. Madrid juga rencananya akan mengumumkan kepindahan James Rodriguez pada akhir pekan mendatang setelah mereka menghadapi Malaga pada laga terakhir Liga Spanyol.



Pelatih Real Madrid, Zinadine Zidane, tak ingin menanggapi spekulasi soal transfer James itu. Dia menjelaskan bahwa absennya mantan gelandang AS Monaco itu karena cedera. Dia juga ingin skuadnya berkonsentrasi pada 3 laga tersisa musim ini.



"Kabar soal transfer James bukan untuk didiskusikan. Dia tetap bersama kami meski hari ini absen karena mengalami cedera. Kami hanya memikirkan 3 laga final yang ada di depan kami," ujarnya.



Tiga laga terakhir musim ini memang sangat penting bagi Madrid. Mereka membutuhkan 4 angka dari 2 laga terakhir di Liga Spanyol untuk memastikan gelar juara. Sementara pada ajang Liga Champions, Real Madrid akan menghadapi Juventus pada laga final. Apakah James Rodriguez akan bermain pada 2 laga selain melawan Celta? Zidane tak bisa memastikannya.



