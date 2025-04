Perbesar

Pemain AS Roma, Radja Nainggolan (kedua kanan) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang AC Milan, dalam pertandingan Liga Italia Serie A di Stadion Olympic, Roma, 13 Desember 2016. AS Roma menang 1-0. Angelo Carconi/ANSA via AP

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini